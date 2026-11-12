Chery Tiggo 7 is de goedkoopste plug-in hybride SUV van Nederland

Chery is al even aanwezig in Nederland, maar gaat nu ook auto’s onder de eigen naam verkopen. De grote Chery Tiggo 7 en Tiggo 8 zijn nu te bestellen in Nederland en hebben een leuk prijskaartje.

Chinese PHEV-aandrijflijn

Waar veel Chinese nieuwkomers volledig inzetten op EV’s, kiest Chery met zijn eigen merk voor de tussenoplossing waar Nederlandse gezinnen momenteel warm voor lopen: de plug-in hybride. Beide modellen maken gebruik van de zogenaamde Chery Super Hybrid-aandrijflijn (CSH).

De krachtbron bestaat uit een 1,5-turbomotor gekoppeld aan een elektromotor. Samen zorgen ze voor 279 pk. Een 18,4 kWh LFP-batterij zorgt in de Tiggo 7 voor een elektrisch WLTP-bereik van 90 kilometer. Dankzij de combinatie van benzine en stroom komt de Tiggo 7 op een totale actieradius van circa 1.200 kilometer, terwijl de grotere Tiggo 8 uitkomt op ruim 1.000 kilometer.

Prijs Chery Tiggo 7

De kleinere van de twee is de Chery Tiggo 7. De vijfzits SUV valt in het drukke C-segment. Binnenin tref je een digitale cockpit met twee schermen en een uitgebreide lijst veiligheidssystemen. Er zijn twee uitvoeringen: de Luxury en Unique. De instapper kun je al rijden voor 34.490 euro en de Unique-uitvoering begint bij 36.990 euro. Daarmee is de Chery Tiggo 7 de goedkoopste SUV met plug-in hybride aandrijflijn. De Atto 2 DM-i van BYD is dan wel goedkoper, maar ook een maatje kleiner waardoor het een crossover is. Je hebt ook nog de Leapmotor B10 Hybrid EV die goedkoper is, maar dat is geen PHEV maar een EREV (Extended Range Electric Vehicle).



















Prijs Chery Tiggo 8

Heb je meer ruimte nodig, dan schuift Chery de Tiggo 8 naar voren. Je krijgt er twee zitplaatsen bij voor een zevenzitsconfiguratie. Leg je de derde zitrij plat, dan heb je 889 liter kofferbakruimte (1.930 liter met alle banken achterin plat). Verder heb je in de grote cabine altijd een boel goodies: een 15,6-inch touchscreen, verwarmde én geventileerde bestuurdersstoel, een passagiersstoel met massagefunctie, 540-graden camera, panoramadak, head-up display, V2L-functie en een audiosysteem met twaalf speakers.





















Waarom is de Tiggo 8 standaard zo dik uitgevoerd? Omdat Chery (nu) hiervan alleen de Unique-uitvoering naar Nederland brengt. De prijs voor de PHEV-zevenzitter begint bij 40.990 euro. De verkoop en het onderhoud worden verzorgd door vijftien bekende Nederlandse dealerpartners (waaronder Hedin, Bochane, Wittebrug en Zeeuw & Zeeuw) verspreid over twintig locaties.

Concurrentie

Met zulke lage vanafprijzen in het grote PHEV-segment duikt Chery flink onder de gevestigde orde en zelfs onder directe Chinese rivalen.

Chery Tiggo 7 (279 pk, 90 km EV-bereik / 1.200 km totaal): 34.490 euro

Jaecoo 7 SHS (347 pk, 90 km EV-bereik / 1.200 km totaal): 37.990 euro

MG HS PHEV Comfort (272 pk, 100 km EV-bereik / 1.000 km totaal): 39.250 euro

BYD Seal U DM-i Boost (218 pk, 80 km EV-bereik / 1.080 km totaal): 39.290 euro

Chery Tiggo 8 (279 pk, 90 km EV-bereik / 1.000 km totaal): 40.990 euro

Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225 e-DCS7 (225 pk, 98 km EV-bereik / 800+ km totaal): 42.990 euro

Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV (204 pk, 123 km EV-bereik / 900 km totaal): 44.990 euro

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 2WD (288 pk, 66 km EV-bereik / 850 km totaal): 44.995 euro

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