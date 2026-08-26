Dit is de betaalbare race-Porsche voor mensen met geld zat

Porsche heeft een nieuwe instap-raceauto. Jawel, instapmodel. Het ding kost slechts 275.000 dollar, omgerekend zo'n 236.000 euro. Daarvoor krijg je geen kenteken, geen airbags en ook geen comfortabele passagiersstoel. Wat je wel krijgt is een 911 GT3 die is ontdaan van alles wat niet nodig is om zo hard mogelijk over een circuit te beuken. Kijk, dáár kunnen we nou wat mee.

GT3 erin, overbodige luxe eruit

De basis is de straat-GT3, maar Porsche heeft hem daarna natuurlijk flink op dieet gezet. De 4,0-liter atmosferische zescilinder boxer blijft gewoon zitten en geeft je in deze uitvoering 508 pk en 470 Nm. De motor draait door tot een ongekend lekkere 9.000 toeren en wordt gekoppeld aan een zeventraps PDK. Daarna begint het strippen.

De airbags vliegen eruit, de passagiersstoel mag weg en ook vloerbekleding, geluidsisolatie en allerlei luxe interieurspullen waar je niet harder van gaat mogen de auto verlaten. Zelfs van een beetje rust in de cabine is geen sprake meer. Maar goed nieuws, de airco blijft wel zitten.

Want je mag dan 236.000 euro hebben uitgegeven aan een raceauto, je hoeft natuurlijk niet direct te zweten als een otter.

In plaats van al die luxe krijg je wel een FIA-rolkooi, brandblussysteem, een verstelbare racekuip met zespuntsgordel en een stuur dat afkomstig is van de GT3 RS. De auto krijgt bovendien slicks, een verstelbare achtervleugel, een enkele ruitenwisser en een geïntegreerde air-jack.







De goedkoopste Porsche-raceauto

De Challenge weegt volgens Porsche 1.450 kilo, inclusief 18 kilo ballast aan de passagierszijde en de zogenaamde transportbanden. Daarmee zit hij ongeveer in de buurt van het gewicht van een normale GT3. Het grote verkoopargument is natuurlijk de prijs. Met die 236.000 euro is de 911 Challenge ongeveer 86.000 euro goedkoper dan de 911 GT4 R.

Porsche noemt dit dan ook zijn meest toegankelijke fabrieksraceauto. “Betaalbaar” is natuurlijk relatief.

Voor 236.000 euro kun je bijvoorbeeld ook een behoorlijke verzameling leuke auto's kopen. Of een aardig appartementje. Maar bij Porsche krijg je voor dat bedrag iets waarmee je officieel in verschillende one-make raceklassen kunt gaan rijden. En dat is blijkbaar ook de bedoeling.





Duurder dan een GT3, maar waarschijnlijk veel leuker

De auto komt volgens Porsche in 2027 beschikbaar en zal in verschillende one-make series uitkomen. Interessant is dat de Challenge slechts zo'n 32.000 euro duurder is dan een straat-GT3, tenminste wanneer je die GT3 daadwerkelijk voor de officiële prijs kunt kopen. En daar zit de grap.

Voor de prijs van een goed uitgeruste GT3 koop je bij Porsche dus een auto waar je vervolgens niet mee naar huis mag rijden. Je krijgt geen achterbank, geen airbags en geen radio waar je tijdens de file lekker naar kunt luisteren. Maar je krijgt wel een rolkooi en slicks. En airco.

Klinkt eigenlijk als een behoorlijk goede deal. Voor mensen met een dikke bankrekening dan.

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