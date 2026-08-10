Dit is de grootste ergernis op de weg

Je kunt er bijna de klok op gelijkzetten. De tweede week van augustus is er een onderzoek naar de grootste ergernissen in het verkeer. Maar wat is de grootste ergernis. Is die hetzelfde als vorig jaar?

Nou, om maar meteen met de spreekwoordelijke deur het spreekwoordelijke huis binnen te vallen: Neen. Er is een andere nummer 1 waar we ons massaal kapot aan ergeren. Vorig jaar was dat 'geen richting aangeven' met het gebruik van de telefoon op een goede tweede plaats. Bumperklevers stonden in 2025 op de derde plek. Maar die heeft een flinke sprong gemaakt en staat in het onderzoek van dit jaar fier bovenaan.

Bumperklevers dus. Maar liefst 16,2 procent van de automobilisten noemt bumperkleven als grootste ergernis in het verkeer. Heel veel voorsprong heeft de nummer één niet. 15,8 procent ergert zich het meest aan mensen die achter het stuur zitten te bellen of appen en 15,2 procent aan automobilisten die blijkbaar ooit besloten hebben dat richting aangeven optioneel is. Bijna de helft kiest dus een van deze drie als grootste irritatie. De rest van de irritaties zie je hier, afvinken aan hoeveel jij je schuldig maakt.

Er zit ook verschil tussen mannen en vrouwen. Bij vrouwen staat bumperkleven met 17,9 procent duidelijk bovenaan. Mannen ergeren zich juist het meest aan telefoongebruik achter het stuur met 15,6 procent. Geen richting aangeven volgt met 14,6 procent en bumperkleven staat bij mannen pas op plek drie met 14,4 procent.

In de grote steden ziet het lijstje er weer anders uit. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn het vooral fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden die voor ergernis zorgen. 15,5 procent zet die groep bovenaan, met een aparte vermelding voor kinderen op kleuterbrommers, of hoe je die fatbikes ook wil noemen. Bumperkleven scoort daar met 9,7 procent juist opvallend laag.

Ook files worden in de drie grote steden vaker genoemd. 7,8 procent vindt die het vervelendst, tegenover bijvoorbeeld maar 2,9 procent in Groningen, Friesland en Drenthe.

Nu weet je dus waar je de andere weggebruikers enorm mee de kast op kunt jagen. En ja, een bumperklever aan de voorbumper is ook een bumperklever. Dan hoef je dat alvast niet meer te zeggen in de comments...

Tipje, sproei lekker vaak je ruiten als er zo een achter je zit. Meestal begrijpen ze de hint dan wel...