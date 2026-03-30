Eindelijk, een écht ruime Skoda

Skoda is hét merk dat bekend staat om hun ruime auto’s, maar gek genoeg heeft het tot 2017 geduurd voordat ze een auto met drie zitrijen in het gamma hadden. Dat was de Kodiaq, die inmiddels aan de tweede generatie bezig is. Er komt nu echter een groter model: de Peaq.

Grootste Skoda ooit

Het verschil met de Kodiaq? Je raadt het al, de Peaq is elektrisch. Skoda licht nu alvast een flinke tip van de sluier op. Te beginnen met de afmetingen: de Peaq wordt bijna 4,9 meter lang, 1,7 meter hoog en de wielbasis komt uit op 2,97 meter. Daarmee is het de grootste en ruimste Skoda ooit.

Qua uiterlijk kun je rekenen op de nieuwe designtaal van Skoda, ‘Modern Solid’ voor de ingewijden. Deze designtaal gaan we ook zien op de Skoda Epiq, die juist aan de onderkant van het gamma komt. Maar ook die auto moet nog onthuld worden. Overigens is bovenstaande Skoda Vision 7S uit 2022 een goede indicatie hoe de Peaq er ongeveer uit gaat zien.

Luxe refocontainer

Zoals gezegd heeft de Peaq een derde zitrij, waarmee je zeven personen kwijt kunt. Dit is dus de refocontainer anno 2026. Als je net iets minder vruchtbaar bent kun je ook gewoon kiezen voor een vijfpersoonsversie. In dat geval heb je een zee aan bagageruimte: 1.010 liter. Als bonus heb je ook nog een frunk van 37 liter.

De tijd dat Skoda’s een beetje armoedig waren is ook wel voorbij. Zo heb je bijvoorbeeld standaard stuurverwarming en sfeerverlichting in het interieur. Optioneel is de Peaq zelfs te krijgen met massagestoelen en een bijbehorende wellness-app. Ook een premium audiosysteem van Sonos behoort tot de mogelijkheden. Het is dus niet alleen de grootste Skoda ooit, maar – met de juiste opties – ook de meest luxe. Al is de vraag of je daar een Skoda voor koopt.

De specs

Ook niet onbelangrijk: wat zijn de technische specificaties? Skoda laat ons niet lang in spanning. Je kunt kiezen uit een 60, een 90 en een 90x, waarbij die laatste vierwielaandrijving heeft. Skoda kennende zullen de cijfers (ongeveer) corresponderen met de accucapaciteit. De varianten met de grote accu krijgen meer dan 600 kilometer range. Laden van 10 tot 80 procent neemt 28 minuten in beslag. Het vermogen loopt uiteen van 204 tot 300 pk.

De Skoda Peaq zal medio 2026 onthuld worden, dus dan krijgen we de auto in volle glorie te zien en kunnen we de ontbrekende informatie aanvullen.