Dit is de (indirecte) opvolger van de C63, mét V8!

Zoals jullie weten staat de viercilinder C63 op de nominatie op geschrapt te worden, maar het was lange tijd onduidelijk of er ooit nog een waardige opvolger met V8 zou komen. Daar kunnen we nu iets meer over vertellen.

We hebben ook beelden, met dank aan onze spionagespotter @Dylan. Hij legde bij de Nürburgring – waar anders? – deze dikke CLE vast. Je kijkt hier naar de nieuwe Mercedes-AMG CLE 63. En die krijgt gewoon weer een V8. Zoals het heurt.

Flatplane V8

Helemaal een directe opvolger van de C63 is dit niet, want de CLE zit officieel tussen de C-Klasse en de E-Klasse in. Of de C-Klasse weer een V8 krijgt is, nog even afwachten. Maar deze CLE 63 krijgt zo goed als zeker de nieuwe flatplane V8.









We waren even bang dat alleen de gelimiteerde CLE Mythos een V8 zou krijgen, maar deze spyshots bevestigen dat er ook gewoon een reguliere CLE 63 komt zonder enorme spoiler. Dit is een auto die iedereen kan kopen. Althans, iedereen die 2 ton te besteden heeft. Want dat is waarschijnlijk wat deze auto minimaal gaat kosten.

Vermogen

De nieuwe flatplane V8 kennen we al uit de nieuwe S-Klasse. In die auto levert de motor 537 pk, maar er is zeker nog meer uit te halen. Deze CLE 63 krijgt waarschijnlijk meer dan 600 pk. En anders de Mythos wel. Van die laatste worden er overigens extreem weinig gebouwd: maar 30 stuks.

Momenteel is de topversie van de CLE de CLE 53, met een 449 pk sterke zes-in-lijn. Ook niet verkeerd, maar in een AMG wil je toch een V8. En dan bedoelen we een échte V8, niet alleen V8-geluid…

Foto’s: @Dylan. via Autoblog Spots