Dit is de lelijkste BMW ooit

Bij BMW verstaan ze de kunst om qua ontwerp voor consternatie te zorgen. Vrijwel iedere nieuwe BMW krijgt bakken met kritiek over zich heen. Het leuke is dat er in veel gevallen een paar jaar later juist weer positief wordt teruggekeken op de designtaal van weleer. Of dat ook gaat gebeuren met de bodykit op deze BMW durf ik uit te sluiten. Jemig, wat een lelijk hok!

We komen het gedrocht tegen op Reddit waarom iemand zich afvraagt wat dit is hemelsnaam moet voorstellen. De verlichting van de zwaar aangepaste Bimmer verraadt zijn ware identiteit: onder de bodykit zit een BMW E63 6 Serie verscholen.

Zo’n beetje de hele koets is gemoeid met de aanpassingen. De kleur is een soort mix van de BMW-kleuren Neon en Java Green, maar is het allebei net niet. Aan de voorkant zien we duidelijk dat de oude 6 Serie nu de grille van de huidige M3 G80/M4 G82 moet hebben. De koplampen zijn dan wel weer van de E63 wat voor een hele vreemde look zorgt. Je zou kunnen zeggen dat de BMW heel treurig uit zijn oogjes kijkt omdat ie weet hoe lelijk ie is.

De achterkant

Richting de achterkant kan een zijskirts niet ontbreken die eindigt bij een joekel van een wielkast die om de benzinetankklep zit gevouwen. Vervolgens zit er bovenop de kofferbak een flink ducktailspoiler en komen we ook hier de originele verlichting tegen. Het vreselijke plaatje wordt afgemaakt met een setje opvallende uitlaatpijpjes en een diffuser.

Heel veel meer dan zijn uiterlijk en Spaanse identiteit (zie de kentekenplaat) weten we niet over het mormel. Mocht je hem op vakantie in Spanje tegenkomen, maak er dan gerust nog wat meer en beter foto’s van, als je tenminste zolang naar het bouwsel kunt kijken zonder te kokhalzen.