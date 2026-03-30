Dit is de meest bizarre Audi van Marktplaats (met V6!)

Vind je alle reguliere Audi’s te saai en te zakelijk? Dan hebben we wat voor jou. Op Marktplaats staat een knotsgekke Audi, die volstrekt uniek is. Of dat een goede zaak is, laten we even in het midden.

Het is meteen duidelijk dat het om een Frankenstein-creatie gaat, maar vergis je niet: het is wel degelijk een echte Audi. Deze buggy is namelijk gebouwd op het platform van een A6 C4. Dat is lastig te zien, totdat je naar het interieur kijkt. Dat komt overduidelijk uit een jaren '90 A6.

Buggy met V6

De makers van dit apparaat hebben niet alleen het chassis en interieur van de A6 overgenomen, maar ook de motor. Deze buggy heeft gewoon een 2,8 liter V6! Die levert 193 pk. Niet bijster veel, maar er is natuurlijk flink aan gewicht bespaard ten opzichte van een standaard A6.

Een echte lichtgewicht buggy à la de Meyers Manx zal het niet zijn, want het is in de basis een vierwielaangedreven A6. Maar het quattro-systeem kan ook weer goed van pas komen als je met dit ding door de modder gaat raggen.

Naast A6-onderdelen spotten we ook nog wat onderdelen van andere Audi’s. De kofferklep en achterlichten lijken afkomstig van een A4 B9. De voorkant is grotendeels zelf in elkaar geknutseld, maar de grille komt ook van een moderne Audi.

Met kenteken?

De auto lijkt zowaar een Duits kenteken te hebben, maar schijn bedriegt. Het kenteken is nep. Wel heeft deze buggy Poolse papieren. Daar doen ze kennelijk niet zo moeilijk. We vrezen alleen dat je in Nederland op de openbare weg niet ver komt zonder aangehouden te worden.

Deze Frankenstein-Audi staat te koop op Marktplaats voor €5.950. Voor dat bedrag kun je ook een volledig intacte A6 met V6 kopen (nog een generatie nieuwer ook zelfs), maar zeg nou zelf: deze is een stuk leuker.