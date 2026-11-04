Dit is de meest Europese Chinese EV tot nu toe (en hij komt naar Nederland!)

Jaecoo is al goed geland in Europa. Nu moet zustermerk Omoda hetzelfde doen. Daar moet de speciaal voor ons continent gebouwde Omoda 4 voor zorgen.

Hoewel de 4 nog steeds vrij duidelijk Chinees is van de buitenkant, heeft Omoda goed z’n best gedaan om zoveel mogelijk Europese invloeden in de auto te verwerken. Het onderstel en ontwerp zijn gedaan in de Duitse Chery-fabriek nabij Frankfurt en afgestemd op wat volgens Chery de wensen zijn van de Europese rijder.















Het ontwerp volgt de taal die Omoda MECHA noemt. Het vertaalt zich in scherpe hoeken, grote vlakken en lichtsignaturen met bliksemvormige achterlichten. Toch lukt het daarmee niet om heel erg op te vallen. Met een lengte van 4,42 meter, een breedte van 1,86 meter en een wielbasis van 2,70 meter heeft hij buitenmaten die tussen de Kia EV3 en Volvo EX40 vallen. De bagageruimte meet ruim 400 liter en is uit te breiden tot meer dan 1.100 liter met de achterbank neergeklapt.

Het interieur is ook Europees

Dat Omoda met de 4 heeft gedacht aan de Europese rijder valt op in de cabine. Waar andere landgenoten het moeten hebben van een groot liggend scherm pakt Omoda het anders aan. Er is nog steeds een vrij groot scherm - 13,2 inch - maar die staat rechtop. Dat ruimt het dashboard lekker op. Er onder vind je op de middenconsole een dubbele rij fysieke knoppen. Ook op het stuur zitten echte drukknoppen met erachter een kleiner 8,8-inch bestuurdersdisplay.

Specificaties

Hoewel de Omoda 4 er in China ook als hybride is, krijgen wij (vooralsnog) alleen de EV. Onder de kap ligt dezelfde T1X-basis als onder de Omoda 5. Die is dus niet voor Europa gemaakt. Een enkele elektromotor op de vooras levert 160 kW (218 pk) en een koppel van 275 Nm. Daarmee sprint de compacte cross-over in 7,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 172 km/u. De stroom wordt geleverd door een 67 kWh LFP-accu. Volgens de WLTP-meting komt ie 465 kilometer ver op een volle accu. Snelladen kan met maximaal 120 kW.

Allemaal geen cijfers waar je steil van achterover slaat, maar dat hoeft ook niet. De Omoda 4 mikt op verkooptoppers als de Skoda Elroq, Epiq en VW-broertjes, de Kia EV3 en Volvo EX30. Exacte vanafprijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie (eerste kwartaal van 2027) bekend gemaakt. Heel veel meer dan 30.000 euro moet ie niet kosten. De concurrentie gaat voor zo’n 35.000 tot 40.000 euro, dus als Omoda écht een verschil wil maken, moet het qua prijzen concurreren met de kleinere Renault 5 en ID. Polo. We gaan erachter komen of dat lukt.

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