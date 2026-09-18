Deze magische knop is het meest gebruikt in elke Dacia en dat komt door de EU

Wie wel eens in een nieuwe auto rijdt weet meteen waar dit over gaat. Piepjes. Irritante piepjes. Die wil je uitzetten. Dat kan meestal ook wel, maar als je de auto een keer uitzet en daarna weer start, staan ze allemaal weer aan...

PIEP, je rijdt 51 waar je 50 mag! PIEP, kijk voor je! PIEP, het is tijd voor een koffiepauze! PIEP, je verlaat je rijbaan zonder richting aan te geven! Enzovoort, enzovoort. Je wordt er hoorndol van. Zeker van die eerste die het ook nog eens heel vaak mis heeft. Want hij leest gerust een bord van de parallelweg of begrijpt het onderbord "bij nat wegdek" of iets dergelijks niet.

Dat vinden wij niet alleen, dat blijkt iedereen die in de Europese Unie een auto koopt of een nieuwe auto rijdt te vinden. Behalve dan het stelletje halve zolen in Brussel en Straatsburg die de regels hebben bedacht. Die wórden waarschijnlijk overal naar toe gereden. Buiten dat het bloedirritant is, zorgt het er ook nog eens voor dat door al die verplichte rijhulpsystemen een nieuwe auto enorm duur geworden is. Om te produceren, maar ook om te bouwen.

Deze knop wordt in elke Dacia het meest gebruikt

Nou staat een merk als Dacia bekend om alles lekker simpel en overzichtelijk te houden voor zijn klanten. Daarom zit er een knop in elke Dacia die al die piepjes in één keer uitschakelt. In een interview met het Britse Autocar geeft topvrouw Katrin Adt aan dat deze magische knop verreweg de meest gebruikte knop is van alle knopjes in de auto. Bijzonder (en verontrustend) dat ze dat kunnen weten, maar we begrijpen het gegeven op zich wel.

Overigens moet je wel de functie van die knop apart instellen. Want een fabrikant mag niet een voorgeprogrammeerde knop in een auto stoppen die al die systemen met één handeling uitzet. Het uitzetten van de piepjes moet namelijk meer dan één handeling vergen. Wat een boeven daar in Brussel. Deze knop heet dan ook officieel de "My Safety" schakelaar. Je kunt je voorkeursinstellingen in het systeem achter de knop hangen en zo bepaalde assistentie functies tijdens het rijden uit- en inschakelen.

Eisen EU kosten klauwen vol geld

De regelgeving die de EU uitstort over de fabrikanten is enorm. Katrin geeft aan inmiddels een kwart van het ontwikkelingsbudget uit te geven aan regelgeving vanuit de Europese Unie. Er zijn er al honderd extra regels van kracht en tot 2030 verwacht het merk er nog eens 107 over zich heen te krijgen.

De regelgeving is inmiddels zo complex en omvangrijk dat het onmogelijk is geworden om het soort betaalbare auto's te bouwen als waar het merk Dacia toch om bekend staat. Katrin Adt stelt, zeker niet als eerste in de markt, de vraag of elke nieuwe eis wel zinvol is voor kleine betaalbare auto's.

Bevriezing regelgeving

Dacia heeft samen met andere autofabrikanten nu gevraagd of er minimaal een bevriezing van de regelgeving kan komen. Dat kunnen fabrikanten ook proberen de prijzen onder controle te houden. Want met elke nieuwe eis is er een nieuwe deadline om het in de auto te krijgen en moet de ontwikkeling en de productie op tijd klaar zijn. Dat kost geld. Veel geld.

Super belangrijk voor de autoindustrie en zeker voor een merk als Dacia, dat het moet hebben van budgetauto's. Als we kijken naar de eerste Dacia Sandero bijvoorbeeld, die kostte in 2008 nieuw 8.495 euro. De vanafprijs nu is 21.600 euro. Ja ja, inflatie enzo. Maar laten we eerlijk zijn, dat gat is wel erg groot...