Zo premium heb je de BMW X5 nog niet eerder gezien

De nieuwe BMW X5 is met een lengte van 4,994 meter langer dan ooit, maar voor sommige mensen kan een auto nooit lang genoeg zijn. En met sommige mensen bedoelen we dan: de Chinezen.

Het maakt niet uit hoe klein of groot een auto is, de Chinezen willen altijd een versie met verlengde wielbasis. Daarom introduceert BMW nu een nieuwe X5 L. Dat is een X5, maar dan met een 13 centimeter langere wielbasis. Daarmee komt de wielbasis uit op 3,165 meter en de totale lengte op 5,124 meter. Volgens BMW geeft de extra lengte de X5 ook een “vleugje elegantie” en “een zelfverzekerde uitstraling”. Waarvan akte.

Grotere wielbasis dan X7

Je zou denken: als je zo nodig een grotere X5 wil, koop dan lekker een X7. Die heeft echter een kleinere wielbasis dan deze X5 L, met 3,105 meter. De X5 L is dus de SUV met de grootste wielbasis. De X5 is natuurlijk ook nieuwer, dus ook dat is een reden om de X5 L boven de X7 te verkiezen. Al is er ook weer een nieuwe X7 op komst.

Interieur

De X5 L heeft overigens niet alleen meer beenruimte, maar ook een luxueuzer interieur. We zien bijvoorbeeld verlengde zittingen op de achterbank en een gigantisch 8K-tv-scherm voor de achterpassagiers. Verder is het interieur meer premium aangekleed. Het geheel doet een Europese X5 bijna armoedig ogen. Het ‘BMW Theatre Screen’ kun je bij ons wel krijgen, maar alleen in de 7 Serie.

Word je stiekem een beetje jaloers op de Chinezen of vind je de X5 L toch een overbodige variant? Laat het weten in de comments!

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