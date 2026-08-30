Deze auto had Mercedes moeten bouwen

Heb je ooit gedacht: doodzonde dat Mercedes geen coupéversie van de SLR Stirling Moss heeft gemaakt? Nee hè? Dat slaat ook nergens op, want er was natuurlijk al een SLR Coupé. Toch is een SLR Stirling Moss Coupé verrassend gaaf.

Dat weten we dankzij designer Vladimir Loktionov. Hij kwam op het lumineuze idee om een coupéversie te ontwerpen van de SLR Stirling Moss. En nee, dan krijg je niet gewoon een SLR McLaren. Een Stirling Moss heeft namelijk andere bumpers, andere koplampen, andere achterlichten, andere uitlaten, andere deuren, kortom: andere alles. Er is niet één zichtbaar onderdeel uitwisselbaar met een normale SLR.

Stirling Moss Coupé

Daarom is een SLR Stirling Moss Coupé dus iets heel anders dan een SLR Coupé. En verdraaid, hij is misschien nog wel mooier ook. Deze auto had Mercedes destijds gewoon moeten maken als limited edition.

Er zijn ongetwijfeld klanten geweest die het design van de Stirling Moss gaaf vonden, maar afgeschrikt werden door het feit dat deze auto geen dak of voorruit had. Daarmee was de Stirling Moss overigens wel een trendsetter, want Ferrari, Aston Martin, McLaren en Lamborghini hebben allemaal dit voorbeeld gevolgd. Als je de auto toch alleen maar in een collectie parkeert maakt het niet uit, maar het is natuurlijk een bijzonder onpraktisch concept.

Historisch verantwoord

Hoe overbodig een SLR Stirling Moss Coupé ook lijkt, het is nog historisch verantwoord ook. De Stirling Moss was namelijk geïnspireerd op de 300 SLR raceauto en daar was ook een coupéversie van: de Uhlenhaut Coupé. Je weet wel, de auto van 135 miljoen. Deze creatie van Loktionov zou je kunnen zien als een moderne Uhlenhaut.

Helaas zal het bij plaatjes blijven, tenzij een klant met een Stirling Moss naar een coachbuilder stapt om er een dak op te laten bouwen. Wij zeggen: doen!

Renders: Vladimir Loktionov

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