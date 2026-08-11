Dit is de moderne versie van de Porsche 959

Monterey Car Week begint langzaam op gang te komen, dus we worden bestookt met exoten. Maar dat vinden we helemaal niet erg. Na de Eccentrica V12 is de volgende auto die we voorgeschoteld krijgen de Marc Philipp Gemballa Marsien GT.

Even een kleine opfrisser: Marc Philipp Gemballa is de zoon van Uwe Gemballa, de bekende tuner uit de jaren ’80 die in 2010 werd omgelegd. Marc Philipp treedt in de voetsporen van zijn vader en verbouwt nu zelf Porsches. In 2021 kwam hij met de keigave Marsien op de proppen, een moderne interpretatie van de 959 Dakar, gebaseerd op de 992 Turbo S.

Voor het asfalt

Die auto was dus een semi-off-roader, nu komt Gemballa met een versie die puur bedoeld is voor het asfalt: de Marsien GT. De Marsien GT heeft een geheel nieuwe double-wishbone ophanging, ontwikkeld in samenwerking met KW en nieuwe KW-schokdempers. Als de Marsien een moderne 959 Dakar was, kun je deze auto zien als een moderne ‘normale’ 959.













Dit is niet alleen een Marsien met een ander onderstel, de Marsien GT heeft ook een aangepast koetswerk. Zo heeft deze auto een grote roofscoop op het dak, GT3 RS-achtige louvres in de voorschermen en vier uitlaten in plaats van twee. Daarmee is het geheel toch wat minder clean dan de originele Marsien. En dat was nou juist wat die auto zo gaaf maakte. Deze creatie gaat iets meer de foute kant op, maar het valt allemaal nog reuze mee vergeleken met sommige Gemballa's van vroeger.

Getuned door Ruf

Net als in de jaren ’80 heeft Gemballa weer de handen ineengeslagen met Ruf. Zij hebben de motor onder handen genomen. Het resultaat is 830 pk en 930 Nm. Waarschijnlijk is dit nog wel de aandrijflijn van de pre-facelift Turbo S, zonder hybride ondersteuning dus. Een Akrapovic-uitlaat zorgt ervoor dat het ook allemaal lekker klinkt.

Dit is wederom een auto die in zeer beperkte aantallen wordt gebouwd. Marc Philipp Gemballa bouwt slechts 30 exemplaren van de Marsien GT. Daarom betaal je ook de hoofdprijs: € 770.000 exclusief belastingen. En oh ja, of je zelf even een 992 Turbo S wil meenemen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover