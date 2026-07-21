Dit is de Nederlandse prijs van de Alpine A390 GTS

De instapversie van de elektrische en hoge Alpine A390, de GT, kun je al even samenstellen in Nederland. Hij zit in de configurator voor tenminste 67.900 euro. Voor het echte werk kun je nu ook de leuker uitgevoerde versie bestellen in Nederland, de Alpine A390 GTS. Kan deze versie de Macan van Porsche en andere concurrenten uitdagen?

Ik vertel het maar meteen: de Alpine A390 GTS begint in Nederland bij 78.500 euro. Ja, dat is 10.600 euro meer dan de GT. Wat krijg je daar allemaal voor? Het vermogen uit de drie elektromotoren gaat van 400 naar 470 pk. Daarmee is ie sterker dan de A110 ooit is geweest. Door het extra vermogen krimpt de 0-100-sprinttijd van 4,8 naar 3,9 seconden. Ook de actieradius uit de 89-kWh batterij verkleint: van 557 naar 502 kilometer. Opladen blijft met maximaal 190 kW kunnen aan een DC-lader. Binnen 25 minuten moet je van 10 naar 80 procent kunnen laden.

Wat is er nog meer anders? De GTS staat op sportievere MPS 4S-banden en heeft 21- in plaats van 20-inch wielen. Grotere verbeteringen vinden we in de cabine. De GTS heeft standaard luxe Sabelt-kuipstoeltjes. Deze zitplaatsen zijn niet alleen sportiever, maar hebben ook tweekleurig nappaleer, verwarming, massagefunctie en memoryfunctie. Er zit ook een leuker geluidssysteem in en zwart alcantara bekleding tegen de hemel.

De concurrentie

Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Business Solution (489 pk, 672 km range): 72.651 euro

BMW iX3 50 xDrive (469 pk, 804 km range): 74.974,30 euro

Audi Q6 S edition e-tron quattro (422 pk, 584 km range): 75.990 euro

Alpine A390 GTS (470 pk, 502 km range): 78.500 euro

Polestar 3 Rear Motor (333 pk, 603 km range): 79.800 euro

Porsche Macan 4 (408 pk, 611 km range): 89.801 euro

Audi SQ6 e-tron (490 pk, 586 km range): 92.990 euro

Als je het lijstje hierboven bekijkt, kunnen we niet anders dan concluderen dat de A390 GTS het best eens lastig kan gaan krijgen. Wie wat minder geeft om sportiviteit kan voordeliger shoppen bij Mercedes, BMW of Audi. En dan laten we Chinese EV’s zoals de Zeekr 7X met meer vermogen, actieradius en een lagere prijs nog buiten beschouwing.

Heb je wat meer te makken, dan is de keuze niet snel veel beter. De Macan wordt na de 4 veel duurder dan de Alpine terwijl die 4 eerder het vermogen van de A390 GT heeft dan van de GTS. Ook de elektrische SQ6 is veel duurder. Zou jij de Alpine A390 GTS overwegen als je een elektrische SUV moest kopen van maximaal 80.000 euro?

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