Dít is de Nederlandse prijs van de BMW i3!

De nieuwe BMW i3 heeft natuurlijk al specs, een design, een voorlopige besteldatum: je weet er al vrij veel over. Nu zien we op de website van BMW ook voor het eerst twee prijzen!

Laten we het bedrag er maar gewoon gelijk ingooien: de BMW i3 begint initieel vanaf 63.301 euro. Dat is in lijn der verwachtingen en zelfs ietsje goedkoper dan de C-Klasse EQ, die vanaf 65.000 euro begint. De BMW heeft meer range: tot en met 912 kilometer. Dat is een serieus hoog cijfer vergeleken met de C, die zo'n 761 km ver komt. Qua vermogen ontlopen de twee elkaar niet zo veel, de C400 EQ heeft 489 pk en de i3 heeft er 469. De sprint verlies je daardoor wel met de Mercedes: 4 seconden voor de C vergeleken met 4,7 seconden voor de 3.

50 xDrive als eerst

Dat is namelijk de huidige kanttekening: de BMW i3 komt er in eerste instantie alleen als i3 50 xDrive. En dan is de 'normale' versie daarvan ook nog pas te bestellen in het najaar. De auto die vanaf NU! besteld kan worden is de i3 50 xDrive First Edition, met wat leuke opties voor je alvast aangevinkt. Onder meer het M Sportpakket, Iconic Glow-pakket voor extra verlichte tierelantijnen, multifunctionele voorstoelen, een M-interieur, climate control met drie zones, head-up display én Harman Kardon-audio. Toe maar. Dat gaat je wel wat kosten: 72.995 euro.

Goedkopere versies

Aangezien de i3 50 xDrive qua specs overeenkomt met de iX3 50 xDrive, lijkt het logisch dat er daarna een i3 40 volgt. Die zal 320 pk hebben, maar gezien het prijsverschil tussen deze versies best een stukje voordeliger zijn. Als we de logica van de iX3 extrapoleren wordt de goedkopere i3 zo'n 55.000 euro. Dan heb je veel auto voor je geld.

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