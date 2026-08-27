Dit is de Nederlandse prijs van de elektrische Mercedes-AMG CLA 45

De elektrische AMG CLA met nep acht viercilindergeluid is vanaf nu te bestellen in Nederland. Dit betaal je tenminste voor de sedan en shooting brake.

AMG levert geen half werk bij haar elektrische modellen. Ook niet bij de CLA. Voor alles wat je moet weten over de AMG CLA 45 verwijs ik je graag door naar dit artikel van collega Ruben . Hier focussen we ons op de prijzen die vandaag bekend zijn gemaakt.

Nog even in het kort, de belangrijkste weetjes over de AMG CLA. Drie elektromotoren zorgen voor een vermogen van 680 pk en een ongelofelijke trekkracht van 1.759 Nm. Daarmee schiet je in precies drie seconden naar de 100 km/u en de topsnelheid is 250 km/u. Het systeem draait op een 800-volt architectuur waarmee je ook vlug kunt laden. Binnen 22 minuten moet je van 10 naar 80 procent kunnen opladen. Oh, en je kunt er heel hard mee over de Nordschleife.

De prijzen van de Mercedes-AMG CLA

Vooralsnog is er maar één uitvoering van de CLA Limousine en eentje van de Shooting Brake: de CLA 45. De Limousine-sedan gaat in Nederland voor tenminste 76.907 euro. Voor de versie met doorlopende daklijn moet je wat extra sparen. De Mercedes-AMG CLA 45 shooting brake kost hier tenminste 78.359 euro. Je kunt nog wat spelen in de configurator met interieurbekledingen en carroseriekleurtjes om de prijs met een paar duizend euro op te krikken.

Concurrentie

Hoe verhouden de prijzen van de AMG CLA zich met de concurrentie? Nou, da’s best een lastig verhaal. Hele duidelijke concurrenten zijn er niet. Ja, ze zijn er wel, maar die zijn ofwel niet zo allround als de CLA (zie de Ioniq 6 N ) of relatief gezien aan de oude kant. De i4 / i5 van BMW en A6 / S6 e-tron van Audi lopen al een tijdje mee. Zij kunnen niet tippen aan de nieuwe techniek van de AMG CLA. Het is dus wachten tot zij met waardige concurrenten komen. Je kunt dus zeggen dat AMG op dit moment erg goed werk levert met de AMG CLA.

Hyundai Ioniq 6 N (609 pk, 487 km range): 73.995 euro

BMW i5 xDrive40: (394 pk, 580 km range) 74.271 euro

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ Electric (680 pk, 678 km range): 76.907 euro

BMW i4 M60 (601 pk, 543 km range): 79.417 euro

Lucid Air Pure (442 pk, 831 km range): 88.900 euro

Zeekr 7GT Privilege AWD Launch Edition (646 pk, 558 km range): 57.490 euro

BMW i5 eDrive40 Touring M Sport Edition (340 pk, 598 km range): 76.328 euro

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ Electric Shooting Brake (680 pk, 652 km range): 78.359 euro

Audi S6 Avant e-tron (503 pk, 647 km range): 92.905 euro

Porsche Taycan Sport Turismo (408 pk, 566 km range): 109.000 euro

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