Voor deze hybride Toyota betaal je 100.000 euro BPM in Nederland!

Denk je met een hybride auto iets goeds te doen voor het Nederlandse klimaat, word je alsnog beloond met een fikse prijsverhoging middels de BPM. Dit is de harde waarheid van particulieren die graag in de nieuwe Toyota Hilux willen rijden in Nederland.

Toyota maakt vandaag de prijzen bekend. De belangrijkste tarieven zijn die voor de tweezitter. Daarmee voldoet de pick-up aan de huidige eisen voor het label ‘lichte bedrijfswagen’. Daarmee krijgt de ondernemende koper wat voordeeltjes. In de volksmond wordt dit het grijs kenteken genoemd.

Nederlandse prijs Toyota Hilux Hybrid 48V

In ons landje verkoopt Toyota de dieselhybride Hilux alleen als Double Cab, dus met dubbele cabine. Om er een lichte bedrijfswagen van te maken, moet je dus nog wel even je pick-up laten ombouwen tot tweezitter. Doe je dat, dan gaat de hybride Hilux voor tenminste 67.014,95 euro inclusief BTW en BPM op grijs kenteken. In dat geval gaat er 8.188,95 euro aan BTW en 19.831 euro aan BPM naar de overheid.









Koop je de Hilux Hybrid 48V zonder aangepaste regeling en als vijfzitter met dubbele cabine? Dan begint de prijs bij 146.295 euro. De pick-up zelf kost nog steeds 38.945,45 euro. Daar komt 8.178,55 euro aan BTW en, komt ie, 98.131 euro aan BPM bovenop. De dikste uitvoering, de Invincible die je op de afbeeldingen ziet, kost zelfs 159.995 euro dankzij een BPM-bedrag van 100.258 euro.

Wat krijg je voor al dat geld? Een 2.8-liter D-4D-dieselturbomotor die hulp krijgt van een 48-volt mild-hybride systeem. Samen komen ze tot 204 pk en 500 Nm. Na 10,7 seconden kun je aan de 100 km/u zitten en de topsnelheid is 176 km/u. Belangrijker: je kunt 3.500 kilo (geremd) trekken en het laadvermogen is 1.090 kilo. Je kunt de hybride Hilux nu bestellen in Nederland. Ergens in november van dit jaar beginnen de leveringen.

En de EV?

De volledig elektrische Hilux rijdt al even rond in Nederland. Deze pick-up pik je al op voor nog geen 70.000 euro, of je nu ondernemer bent en van het grijze kenteken gebruik maakt of niet. Daardoor is de EV duurder voor ondernemers, maar wel veel goedkoper voor andere Nederlanders.