Nederlandse prijzen BMW X5: zoveel goedkoper is de EV dan de benzine!

Het is zover: de BMW X5 van de Neue Klasse is hier! BMW vergaart al genoeg aandacht met deze bekendmaking en dus dropt het merk ook meteen wat prijzen van verschillende versies. Wat direct opvalt: de Nederlandse overheid maakt in dit segment elektrisch rijden interessant!

We hebben al een artikel geplaatst met alles dat je over de BMW X5 moet weten . Daar mag je naartoe surfen voor meer info over het model. Laten we maar gewoon de prijzen induiken die we nu weten. Dit zijn de Nederlandse prijzen van de instap-benzine en -dieselvariant (vanaf 1 augustus), maar ook van de elektrische iX5 60.

BMW X5 40 xDrive (mild-hybride benzine): € 135.815,- (waarvan € 40.674,- BPM)

BMW X5 40d xDrive (diesel): € 143.948,- (waarvan € 46.387,- BPM)

BMW iX5 60 xDrive (elektrisch): € 105.673,- (waarvan € 687,- BPM)*

* Tarief per 1 januari 2027

De iX5-concurrentie: ultieme waar voor je geld

De echte titanenstrijd barst los in het elektrische segment rond de 105.000 euro. De BMW iX5 60 xDrive nestelt zich hier tussen een aantal zeer serieuze spelers.

Lotus Eletre 600 (612 pk / 600 km range): € 103.815,-

Volvo EX90 Ultra Twin Performance (680 pk / 615 km range): € 104.995,-

BMW iX5 60 xDrive (578 pk / 800+ km range): € 105.673,-

Porsche Macan GTS (572 pk / 586 km range): € 109.700,-

Hoewel de Volvo meer pk's biedt en de Lotus goedkoper is, heeft BMW een gigantisch troefkaart in handen: de actieradius. Waar de concurrenten rond de 600 kilometer WLTP-range blijven steken, fietst de iX5 daar dankzij zijn gigantische 140 kWh accupakket met 800+ kilometer dik overheen. Bovendien laadt de BMW met 450 kW sneller dan de rest. De Porsche Macan GTS is weliswaar sportiever, maar ook een flinke klap kleiner en duurder.

Hoe verhoudt de benzine-X5 zich tot de concurrentie?

Poeh, da’s een hoop geld. En weet je: niemand in Nederland gaat dat geld uitgeven, want iedereen kiest voor de veel goedkopere PHEV-optie. Ook de X5 van de Neue Klasse krijgt natuurlijk een plug-in hybride versie. Maar toch: voor degenen die absoluut niet willen stekkeren zijn dit de benzine/mild-hybride alternatieven op de BMW X5 40 xDrive.

Maserati Grecale Modena (330 pk): € 133.350,-

BMW X5 40 xDrive (400 pk): € 135.815,-

Mercedes-Benz GLE 450 4Matic (404 pk): € 149.292,-

Range Rover Sport S P380 (380 pk): € 152.526,-

Conclusie

BMW deelt met deze prijsstelling een flinke tik uit aan de concurrentie. De elektrische iX5 biedt voor nagenoeg hetzelfde geld als een Lotus of Volvo honderden kilometers méér actieradius. Dat de iX5 ook nog eens 30.000 euro goedkoper is dan de benzinebroeder, maakt de keuze bij de dealer er waarschijnlijk een stuk makkelijker op. Ik ben benieuwd wat we voor de plug-in hybride X5 gaan betalen.