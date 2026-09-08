Nederlandse prijs van de Opel Corsa GSe: laat je er de e-208 GTI voor staan?

Stellantis is haar sportievere basis lekker aan het uitmelken. Na Lancia, Abath, Peugeot, Opel en Alfa Romeo is Opel nu nog een keer de beurt. Na de Mokka GSe staat nu ook een Corsa GSe op de sportieve versie van het STLA Small-platform.

Begin mei van dit jaar maakten we kennis met de elektrische hot-hatch van Opel. De specs zijn inmiddels bekend dankzij zijn vele voorgangers op die zojuist genoemde basis. Voor de volledigheid: Er is 281 pk aan elektrisch vermogen en 345 Nm koppel.

In 5,5 seconden gaat ie naar de 100 wat de Corsa GSe de snelste straat-Opel ooit maakt. Bij 180 km/u houdt het feestje op en kickt de begrenzer in. De benodigde stroom haalt de Opel uit zijn 51-kWh batterij. Je kunt er 374 kilometer mee vooruit volgens de WLTP en kunt hem in 27 minuten van 20 naar 80 procent opladen bij een DC-snelllaadstation.









De Nederlandse prijs van de Opel Corsa GSe

De Corsa GSe is natuurlijk zowel technisch als optisch een leuke upgrade ten opzichte van de basis-Corsa EV. Toch is het grappig om te zien hoe groot het prijsverschil is. De instapper kost in Nederland een schappelijke 29.999 euro. Daarvoor krijg je het standaardpakket met 136 pk. De Corsa GSe met leuke goodies en meer dan twee keer zoveel vermogen gaat in Nederland voor minimaal 40.999 euro. Bijna 11.000 euro meer dus.

Prijzen platformgenoten

Met zijn prijskaartje van net geen 41.000 euro prakt Opel zijn hete hatchback prima tussen de concerngenoten met dezelfde auto, maar dan met een andere koets. De interessantste vergelijking vind ik die met de e-208 GTI. Beide auto’s vertrouwen op hun link met hete hatchbacks uit het verleden. Persoonlijk zou ik die 1.000 euro wel over hebben om in de moderne 205 GTI te rijden in plaats van de moderne GSi.

Lancia Ypsilon HF: 40.950 euro

Opel Corsa GSe: 40.999 euro

Abarth 600e Compitizione: 41.499 euro

Peugeot e-208 GTI: 41.990 euro

Opel Mokka GSe: 44.499 euro

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce: 45.950 euro