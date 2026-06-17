Dit is de Nederlandse prijs van de Peugeot e-208 GTi

Nadat Peugeot vorig jaar in Le Mans de hardcore e-208 GTi Concept liet zien, is de definitieve productieversie afgelopen weekend op precies dezelfde plek gelanceerd. Correspondent @perrysnijders was er voor ons bij om beelden te schieten van de eerste elektrische GTi van Peugeot. Een paar dagen later weten we de Nederlandse prijs van de hete hatchback.

De Nederlandse prijs

Laat ik je maar niet langer in spanning houden: de Nederlandse prijs van de Peugeot e-208 GTi is 41.990 euro. Da’s vrij flink. De tijd dat je voor minder dan dertig mille in een gloednieuwe hot-hatch stapte, ligt definitief achter ons. Hopelijk weet de sportieve versie zich op de weg genoeg te onderscheiden van de basisversie. Die gaat namelijk voor tenminste 30.450 euro.

De concurrentie

Het segment van de elektrische hete hatchback vult langzaam maar zeker. We hebben al de Alpine A290 en Mini JCW Electric. Hoe verhoudt de Peugeot e-208 GTi zich ten opzichte van deze rivalen?

Cupra Raval VZ Rebel (225 pk, 380 km range): 37.990 euro

Lancia Ypsilon HF (280 pk, 373 km range): 40.950 euro

Abarth 600e Competizione (280 pk, 334 km range): 41.499 euro

Alpine A290 Electric 220 pk (220 pk, 364 km range): 41.800 euro

Peugeot e-208 GTi (281 pk, 375 km range): 41.990 euro

Mini JCW Electric (258 pk, 371 km range): 44.490 euro

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce (280 pk, 322 km range): 45.950 euro

Zoals je hierboven ziet, zit de Peugeot niet heel ver van zijn concurrenten af. De Mini is wat overpriced. Over de Junior zou je hetzelfde kunnen zeggen, maar daarbij krijg je wel aanzienlijk meer auto voor je geld. Kijk je naar concerngenoot Lancia met de Ypsilon HF, dan is die weet 1.000 euro goedkoper. Toch het overwegen waard of je zo graag rode stiksels en een GTi-badge wilt. Als je met 60 pk minder genoegen neemt, is de Raval VZ Rebel financieel gezien de beste keuze op dit moment.

Wat maakt de GTi zo bijzonder?

De e-208 GTi is meer dan een milde marketing-uitvoering met wat rode stiksels en peperbusvelgen. Onderhuids deelt de Fransman zijn genen met zijn sportieve Stellantis-broers en -zussen, zoals de Lancia Ypsilon HF (daar is ie weer), de Abarth 600e en de Alfa Romeo Junior Veloce.

Dat betekent dat er een elektromotor op de voorwielen ligt die goed is voor 281 pk en 345 Nm aan koppel. Daarmee schiet de hatchback in 5,5 seconden naar de 100. De topsnelheid is begrensd op een brave 180 km/u. De stroom komt uit het bekende 51 kWh (netto) accupakket. Afhankelijk van het rubber dat je kiest (Michelin Pilot Sport 4S of Hankook Ventus S1), kom je hier zo'n 352 tot 375 kilometer ver mee.

Belangrijker is dat Peugeot Sport de auto ook een fatsoenlijk onderstel heeft gegeven. De GTi staat 25 millimeter dichter bij het asfalt, is flink verbreed (vóór +28 mm, achter +56 mm) en beschikt over een mechanisch sperdifferentieel. Dankzij die mechanische tractie-hulp belooft dit een heerlijk gooi-en-smijtijzer te worden. Maar gaat dat genoeg zijn om de klanten over te halen?