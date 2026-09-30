Dit is de Nederlandse prijs van de Range Rover Sport Electric

Rechttoe rechtaan je auto lanceren als automerk is niet meer gebruikelijk. JLR liet bijvoorbeeld al heel veel zien van de Range Rover Sport Electric . Zoveel dat we eigenlijk al alles over de SUV wisten voor ie vandaag officieel werd onthuld.

Eén onderdeel van het persbericht wisten we echter nog niet: de Nederlandse prijs. Daar later meer over. Laten we eerst eens in de elektrische RaRo Sport duiken om nog eens te kijken waar we het over hebben. De Range Rover Sport Electric is niet kinderachtig. Twee elektromotoren zorgen voor 550 pk en 850 Nm. Dat is het hoogste koppel van álle Range Rover Sport-modellen ooit. Bovendien bouwt de elektrokracht 50 procent sneller op dan bij de reguliere Range Rover Electric .









Overigens hebben we het dan over de EV550-versie. Er is ook een EV450-uitvoering. Die heeft 450 pk en 677 Nm. Hij komt wel net zo ver op een volle 118,5-kWh batterij (609 kilometer) en heeft dezelfde topsnelheid van 200 km/u. De sprint naar 100 km/u duurt wel langer: 5,6 seconden in plaats van 4,5 seconden (in Dynamic Launch Mode). Beide RaRo Sport Electrics staan op een 80V-architectuur. Na 10 minuten aan de snellader kun je daarom alweer 220 kilometer rijden. Van 10 naar 80 procent opladen duurt een schamele 22 minuten.

Magisch onderstel

Wat voegt dat ‘Sport’-woord nog meer toe aan de elektrische Range Rover? Nou, het chassis is grondig verbouwd. De carrosseriestructuur is maar liefst 61 procent stijver en het zwaartepunt ligt 73 millimeter lager in vergelijking met de PHEV-uitvoeringen. Daarnaast is het model volgehangen met geavanceerde ondersteltechnologieën. Denk aan een elektrisch systeem dat 1.400 Nm aan kracht per as uitoefent om hellen in de bochten tegen te gaan. Of sensoren in de dempers die 500 keer per seconde monitoren wat te doen op de koets in balans te houden. Natuurlijk stuurt de achteras mee (optioneel bij de EV450) en is de doorwaaddiepte indrukwekkend met 90 centimeter.

De Nederlandse prijs

De elektrische SUV is per direct te bestellen en wordt gebouwd in het Britse Solihull. Kopers kunnen kiezen uit de bekende uitvoeringen Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography en First Edition. Wie de Autobiography-versie kiest, kan via de Range Rover Bespoke-service doorgroeien naar een volledig gepersonaliseerd exemplaar.

Jaguar Land Rover communiceert in het persbericht een vanafprijs van 123.197 euro. Aangezien het in het persbericht enkel over de EV550 gaat, ga ik er maar vanuit dat dat de beginprijs is van de sterkste versie. De eerste exemplaren moeten in 2027 het levenslicht zien.

Concurrentie

Ik had hieronder graag de BMW iX5 meegenomen in de vergelijking. Helaas hebben we daar nog geen Nederlandse prijzen van. Voor wat het waard is: die EV heeft 578 pk en komt maximaal 845 kilometer ver. Ook is het nog even wachten op het nieuwe elektrische SUV-vlaggenschip van Mercedes. Voor nu gebruik ik dan maar de elektrische en erg dure G-Klasse.

Met zijn prijskaartje van ruim 123.000 euro is de Range Rover Sport Elecric meer dan 7.000 euro goedkoper dan de vanafprijs van de Porsche Cayenne S Electric. Die Porsche troeft de RaRo dan wel weer af op prestaties. Voor welke zou jij gaan?

Lotus Eletre 600 GT SE (612 pk, 535 km range): 121.115 euro

Lucid Gravity Grand Touring (839 pk, 718 km range): 122.900 euro

Range Rover Sport Electric (550 pk, 609 km range): 123.197 euro

Porsche Cayenne S Electric (666 pk, 653 km range): 131.600 euro

Mercedes G 580 Electric (587 pk, 479 km range): 152.469 euro

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover