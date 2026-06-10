Dit is de nieuwe Audi SQ7 met V8, maar is 'ie ook voor ons?

De nieuwe Audi Q7 hebben jullie waarschijnlijk allemaal gezien inmiddels, maar intussen heeft Audi stiekem ook al de overtreffende trap gepresenteerd. Er is namelijk ook weer een Audi SQ7.

Dikke V8

De gewone Audi Q7 is alleen leverbaar met verschillende V6-aandrijflijnen, maar de Audi SQ7 heeft gewoon weer een dikke V8. De bekende 4,0 liter biturbo V8 levert nu 591 pk en 800 Nm aan koppel. De SQ7 heeft uiteraard quattro, maar kan wel een groot deel van het vermogen naar de achterwielen sturen als je sportief wil rijden. Voor zover dat mogelijk is met zo’n kolos.

















De Audi SQ7 krijgt standaard adaptieve luchtvering, wat bij de Q7-zonder-S optioneel is. Toch kun je bij de SQ7 alsnog extra geld stukslaan op het onderstel, door te kiezen voor adaptieve sportluchtvering. Daarmee ligt de auto ook meteen 30 millimeter dichter bij het asfalt.

De uiterlijke verschillen tussen de SQ7 en de Q7 zijn uiterst subtiel. Dit betekent niet dat de auto zelf subtiel is, maar het enige noemenswaardige verschillen zijn eigenlijk de vier uitlaten en de velgen. Verder lijkt de SQ7 vooral agressiever door de zwarte accenten. Maar die kun je waarschijnlijk ook gewoon op je normale Q7 krijgen.

Ook voor ons?

Dan nu de hamvraag: komt ‘ie ook naar Nederland? De Audi SQ7 is vooralsnog alleen gepresenteerd in de VS, dus dat belooft weinig goeds. We hebben de vraag uitgezet bij Audi, maar zij kunnen c.q. willen er helaas nog geen uitspraken over doen.

Is het überhaupt relevant? De vorige SQ7 had al een vanafprijs van bijna twee ton in Nederland, dus hij is wel echt heel duur. Als de auto helemaal niet in Europa geleverd wordt, zou dat wel jammer zijn. Dan wordt importeren vanuit Duitsland ook een beetje lastig.

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