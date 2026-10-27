Dit is de nieuwe Audi van Monique Smit!

Bekende Nederlanders en nieuwe auto's. Het blijft toch wat om in de gaten te houden. Deze keer is het niemand minder dan de zus van zanger Jan smit: Monique Smit. En blijkbaar heeft ze zichzelf niet tekort gedaan, want ze heeft een vrij serieuze Audi Q7 gekocht.

Audi Q7 met bijna 500 pk

Monique is even wezen shoppen bij Van Diepen Automotive en haar keuze is gevallen op een Audi Q7 60 TFSI E Quattro Pro Line S Competition (schrijft hij hijgend). Een hele mond vol dus, maar het is ook wel een ding hoor. De Audi beschikt over een 3.0-liter V6 met elektrohulp, samen goed voor 490 pk en 700 Nm koppel. Je weet wel, voor het geval de kinderen bijna te laat op school zijn en je in 5 seconden op de 100 moet zitten.

De Q7 is uitgevoerd met toffe RS-kuipstoelen, carbonaccenten en een panoramadak. Ze heeft zelfs een trekhaak. Daar mag je maximaal 3.500 kilo mee sleuren, dus ze kan ook nog een weekendje weg met de sleurhut.

Verder beschikt de SUV over luchtvering, achterasbesturing, massagestoelen, HUD en een B&O geluidsysteem. Niets om over te klagen dus.

Wat Monique precies voor haar nieuwe Audi heeft betaald is niet bekend, maar vergelijkbare modellen gaan voor zo'n 100.000 euro op Marktplaats.

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