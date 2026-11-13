André Hazes trakteert zichzelf op een nieuwe auto van 170k

Als volgers van het showbizznieuws dachten we eigenlijk dat het iets minder ging met André Hazes. Door zijn stemproblemen heeft hij al zijn concerten af moeten zeggen, zijn moeder heeft alle muziekrechten van Hazes senior verkocht en wellicht mag hij niet eens meer optreden onder de naam André Hazes... Maar we hoeven geen medelijden te hebben, want Dreetje koopt een dikke Duitser voor 170 duizend ekkermannen!

Zoals jullie gewend zijn van Autoblog zaten we er al bovenop eerder deze week. Hazes junior stond in de showroom te kijken naar een nieuwe wagen en na ons artikel kon hij natuurlijk niet anders meer dan de bolide aanschaffen.

BMW XM 50e met Renegade bodykit

Daar stond ie dan te kijken naar wat misschien wel de lelijkste BMW ooit is. We konden alleen maar gissen naar de uitvoering waar hij op aasde, maar dankzij Instagram weten we nu waar hij voor heeft gekozen. De BMW XM 50e met Renegade bodykit. Inclusief montage, spacers en dikke wielen moet hij 170k aftikken. Daar kocht je vroeger een huis voor, al is dit monster ook een soort tiny house op wielen.

Onder de motorkap de onvolprezen B58 motor van BMW. De 3.0 liter zes-in-lijn gekoppeld aan een elektromotor. In de BMW XM 50e is die goed voor een gecombineerd vermogen van 476 pk en een maximum koppel van 700 Nm. Sprintje van nul naar honderd doet dit bakbeest in 5,1 seconden.

De auto is helemaal uitgevoerd in stemmig zwart. Lak en wielen. Daarmee weerspiegelt de auto wellicht de grafstemming binnen de familie Hazes. Wat vinden jullie? Goede keus van André Hazes junior?