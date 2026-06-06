Dit is de nieuwe auto van Enzo Knol!

Enzo Knol is een YouTuber die zelfs de boomers in ons midden wel kennen. Met bijna 3 miljoen abonnees is hij een van de populairste vloggers van het land. En dan heb je genoeg knaken om een dikke supercar te kopen.

Toch heeft Enzo Knol dit nog niet gedaan tot op heden. Hij rijdt dagelijks rond in een Mansory Lamborghini Urus en had eerder een Porsche Panamera en een Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Serieuze auto's, maar geen supercars. Voor zijn 33ste verjaardag doet Enzo Knol zichzelf eindelijk een echte supercar cadeau.

Huracán STO

Wat het gaat worden? Dat heeft Enzo nog niet onthuld. In zijn laatste video laat hij de auto alleen geblurd zien. Zijn talloze volgers wachten in spanning af wat het is. Nou, spoiler alert: het is een Lamborghini Huracán STO geworden. Voordat Enzo Knol de auto onthuld heeft, kwam spotter @carsbylode hem al tegen in zijn nieuwe aanwinst.

Ondanks zijn naam heeft Enzo toch een voorliefde voor een ander Italiaans merk, want nu heeft hij twee Lambo’s in zijn bezit. Deze Huracán STO is wel even andere koek dan de Urus. De STO heeft 640 pk en dit vermogen gaat volledig naar de achterwielen. Daarmee is dit een van de ruigste Lamborghini’s uit het recente verleden. Nu maar hopen dat meneer Knol zich een beetje in kan houden. Anders krijgt hij weer aan de stok met de politie. Of erger nog: rijdt hij de STO in de kreukels. Hij zou niet de eerste zijn.

Een Huracán STO is van zichzelf al tamelijk opvallend, maar Enzo kon het niet laten om er nog een persoonlijke draai aan te geven. De auto is volledig gehuld in een Cars-livery. Dat is de favoriete film van zijn zoontje. Nu denk je natuurlijk ‘de zoveelste YouTuber die zijn auto wrapt’, maar nee: alles wat je ziet is gespoten. Dat is wel uniek. Wat verder nog opvalt zijn de bijzondere aerodisc velgen. Wil je meer weten? Dan zul je toch even de nieuwe vlog van Enzo Knol moeten afwachten.

Winactie

Heb je ook een (semi)bekende Nederlander gespot? Of dit nu een YouTuber is, een volkszanger of een ex-advocaat, we zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots. Deze maand hebben we een speciale editie van de maandelijkse Uploterij, met als thema ‘Bekende eigenaren’. Als je een spot uploadt van een auto met een bekende eigenaar, doe je automatisch mee. We verloten meerdere bol.com-cadeaubonnen t.w.v. €100 onder de inzendingen!

Foto’s: @carsbylode, via Autoblog Spots

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