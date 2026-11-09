Wout Weghorst heeft geen echte voetballersauto

Bij profvoetballers zijn we inmiddels wel gewend aan dure auto's. Maar Wout Weghorst heeft voor iets opvallend gewoons gekozen. De spits -en vroom Christen- heeft namelijk een nieuwe Volkswagen opgehaald. Inderdaad, een Volkswagen.

En dat is bijzonder, vond ook de dealer die de VW aan Wout mocht overhandigen. Zelfs zó bijzonder dat er een post op Instagram werd gewijd.

Wat rijdt Weghorst tegenwoordig?

Maar goed, is het dan tenminste wel de dikste Volkswagen die er te krijgen is? Nee, zelfs dat niet. Wout heeft een -adem in- Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid R-Line Edition-adem uit-. Op zich best een flinkee SUV met 272 pk, een automatische versnellingsbak en een stekker. Volgens Volkswagen kan hij er tot 116 kilometer volledig elektrisch mee rijden. Verder zit er zo'n beetje alles op wat je tegenwoordig in een luxe auto kunt verwachten. Van een panoramadak tot een uitgebreid audiosysteem en allerlei elektronische hulpmiddelen.

Maar toch, voor iemand die bij Manchester United en Ajax heeft gespeeld, is het in ieder geval een vrij bescheiden keuze. Ook al is het best een dure auto hoor. Een vergelijkbaar exemplaar kost bij de dealer ruim 66.000 euro. Of Weghorst dat ook daadwerkelijk heeft betaald, is niet bekend.

Wij denken van niet eigenlijk. Sterker, wij denken dat onze Wout hem helemaal gratis bij elkaar heeft gebeden, in ruil voor wat media-aandacht voor de dealer.

Dus, hierbij Wout. Graag gedaan!