Nieuwe Hyundai Tucson krijgt een uiterlijk waar je even aan moet wennen

Petrolhead in hart en nieren. Simracer op het scherm, BMW en Skyline-driver op straat en altijd op jacht naar autonieuws

Er is één ding waar de Koreaanse autobouwer enorm goed in is. Bestaande modellen opnieuw uitvinden. Vraag het maar aan de Santa Fe. Of de Kona. Nu is de Tucson aan de beurt. En ik moet zeggen: als je de badges eraf haalt, moet je twee keer kijken om te zien dat dit ook echt de opvolger van de huidige Tucson is.

Alsof iemand een liniaal heeft gepakt

Hyundai heeft duidelijk de ronde vormen in de prullenbak gemieterd en ingeruild voor keiharde rechte lijnen. Doordat die zo strak is oogt de nieuwe Tucson gelijk een stuk hoekiger, breder en een ook een stuk stoerder dan zijn voorganger. Volgens Hyundai is de SUV bovendien 6 centimeter langer, 4 centimeter breder en 2 centimeter hoger geworden. Ook de wielbasis groeide met 3 centimeter, waardoor de binnenruimte uiteraard iets meer ruimte zal bieden.

Gelukkig zijn er nog knoppen

Binnenin is alles net zo anders als de buitenkant. Het dashboard wordt gedomineerd door (natuurlijk) een enorm centraal scherm met Hyundai's nieuwe Pleos-infotainmentsysteem. Hoe groot het precies is, zegt Hyundai nog niet, maar het lijkt op het forse 17-inch scherm dat je ook in de Grandeur kan vinden. Het goede nieuws? Hyundai is gelukkig niet volledig doorgeslagen in de touchscreenhype. Onder het scherm zitten nog gewoon fysieke knoppen voor veelgebruikte functies. Hulde.

Verder zien we een nieuw tweespaaks stuurtje, sfeerverlichting, wat houtaccenten en een slank digitaal instrumentarium dat boven op het dashboard is geplaatst.





Techniek blijft nog geheim

Voor de liefhebbers van pk's, koppel en andere leuke cijfertjes is er voorlopig nog weinig te halen. Hyundai geeft natuurlijk niet meteen alles weg. De cijfers volgen later dit jaar bij de marktintroductie in Zuid-Korea. Europa moet vervolgens tot 2027 wachten op de nieuwe Tucson.

Tot die tijd kunnen we alvast een beetje wennen aan het nieuwe uiterlijk.

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