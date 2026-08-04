Dit is de nieuwe patserbak van Andy van der Meijde

Als voetballer ga je al vroeg met pensioen en dan wil je toch nog wat doen met je verdere leven. Gelukkig bleek Andy van der Meijde nog een talent te hebben naast voetballen: hij kan als geen ander ouwehoeren. En dat doet Andy terwijl hij in de auto zit, dus dan moet hij wel passend vervoer hebben.

Andy van der Meijde rijdt altijd rond in dikke BMW’s en dat is niet alleen omdat hij zelf een BMW-man is. Hij wordt namelijk gesponsord door Dusseldorp. Je zou denken dat een officiële BMW-dealer een standaard auto levert zoals ‘ie in de folder staat, maar ze zijn ook niet te beroerd om er een echte voetballersauto van te maken met aftermarket accessoires. Dat deden ze eerder al bij de BMW XM van Andy en nu ook bij zijn nieuwe aanwinst.

M760e

Dat is een BMW 7 Serie en niet de minste: een M760e. De 760 was ooit de versie met een V12, maar die tijden zijn helaas voorbij. De M760e is een PHEV met een zescilinder. Desalniettemin is het geen stakker, met 571 pk en 800 Nm.

Het betreft een gloednieuwe auto (het kenteken is vier dagen oud), maar toch is het nog wel de pre-facelift. De leveringen van de vernieuwde 7 Serie zijn nog niet begonnen, dus eigenlijk is Andy nét iets te vroeg met het in ontvangst nemen van zijn nieuwe Siebener.

Larte Design

Voetballers staan niet bekend om hun verfijnde smaak in auto’s, dus we zijn absoluut niet verbaasd dat de 7 Serie van Andy een fout hok is geworden. Dusseldorp heeft de auto volgehangen met accessoires van Larte Design. We zien onder meer een carbon motorkap, spoiler, splitter en diffuser met remlichten in F1-stijl. Gelukkig wordt in de video’s van Andy vooral de binnenkant gefilmd…

De auto heeft een prijskaartje van € 208.720 en daar komt nog een smak geld bovenop voor alle aftermarket carbon goodies. Maar Andy hoeft er zeker niet de volle pond voor te betalen, dat scheelt.

Foto’s: Dusseldorp01

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