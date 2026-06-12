Dit is de nieuwe Peugeot e-208 GTi in het echt (en dit gaat ‘ie kosten)

We konden het dinsdag al melden: er is eindelijk weer een Peugeot met de letters GTi. Misschien niet helemaal zoals je gehoopt had (hij is elektrisch), maar we moeten Stellantis toch kudos geven dat ze nog sportieve modellen uitbrengen. Dat hadden ze namelijk ook heel makkelijk niet kunnen doen.

We hebben nu naast overbewerkte persfoto’s ook livebeelden, met dank aan onze correspondent @perrysnijders. Die is ter plaatse op Le Mans, waar de e-208 GTi onthuld wordt. Vorig jaar stond er ook al een e-208 GTi op Le Mans, maar deze keer is het de productieversie.

De uiterlijke verschillen met een normale e-208 zijn eigenlijk helemaal niet zo groot. Zo zijn de grille en bumpers precies hetzelfde. De GTi moet het vooral hebben van zijn velgen, een diffuser en een spoiler. Verder zijn er overal rode accenten terug te vinden, aan de buitenkant subtiel, aan de binnenkant minder subtiel.

Specs

De specificaties waren al lang bekend, want de e-208 GTi is technisch identiek aan de Lancia Ypsilon HF, de Opel Mokka GSe, de Abarth 600e en de Alfa Romeo Junior Veloce. Dat betekent: 281 pk en 345 Nm aan koppel. Daarmee zit je in 5,5 seconden op de 100 km/u.





















Dat een EV snel kan sprinten geloven we wel, maar gelukkig is er meer aangepast. Net als de eerder genoemde Stellantis-producten profiteert de e-208 GTi van een mechanisch sperdifferentieel, een extra stabilisatorstang en andere schokdempers. Ten opzichte van de normale 208 is de GTi 25 millimeter lager en is de spoorbreedte met respectievelijk 56 millimeter (achter) en 28 millimeter (voor) toegenomen. Aangezien we al in de Ypsilon HF hebben gereden, weten we dat dit een behoorlijk leuk pakket is.

Prijs

De hamvraag is wel: wat kost da? We hebben helaas nog geen Nederlandse prijs, maar wél een Franse prijs. In het thuisland kost deze auto € 42.900. Dat is niet mals. Het kan wel zijn dat de e-208 GTi in Nederland ietsje goedkoper is. Dat zijn we niet gewend, maar de Ypsilon HF kost in Frankrijk € 42.500 en in Nederland € 40.950. Als we die logica doorzetten, zal de e-208 GTi in Nederland ook rond de 40 mille kosten.

Dat is nog steeds een hoop geld, maar vergeet niet dat een Alpine A290 ook minstens € 39.200 kost en een MINI JCW zelfs € 44.490. Dus de prijs is wel marktconform. Maar misschien zijn deze auto’s gewoon állemaal te duur.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws