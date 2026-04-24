Dit is de nieuwe Porsche Cayenne Electric met “op 911 geïnspireerde daklijn”

We vroegen ons pas af of er nog wel zoveel vraag is naar een coupé-SUV, maar bij Porsche is dat geen probleem. De Cayenne Coupé verkoopt als warme broodjes en daarom is er hier - suprise! - de Porsche Cayenne Coupé Electric.

Je zou misschien denken dat de Cayenne Coupé geïnspireerd is op de BMW X6 of de SsangYong Actyon, maar dan heb je het helemaal mis. Wat je ziet is de “iconische, herkenbare daklijn van de 911” op een Cayenne. Dat verzinnen wij niet, dat staat echt in het persbericht. Meerdere keren zelfs.

Met een béétje fantasie kun je er inderdaad een 911-daklijn in zien, maar als we deze auto moeten vergelijken met een andere Porsche is het eerder een opgehoogde Panamera. Maar Porsche gaat dan natuurlijk zeggen dat een Panamera eigenlijk een vierdeurs 911 is…

Meer range

Al het marketinggelul terzijde: een coupé-SUV heeft wel degelijk een objectief en meetbaar voordeel. Een aflopende daklijn zorgt namelijk voor een betere stroomlijn en dus meer range. Omdat de c w -waarde is gedaald van 0,25 naar 0,23 heb je tot 669 kilometer range. Dat zijn 18 hele kilometers meer dan de normale Cayenne Electric. Toch maar mooi meegenomen.

Uiteraard lever je wel in op de bagageruimte. Die slinkt van 781 liter naar 534 liter. Wel heb je nog altijd een frunk van 90 liter en met de achterbank plat kun je 1.347 liter kwijt. Het is dus zeker geen krappe auto.











De Cayenne Coupé Electric is verkrijgbaar in dezelfde smaakjes als de gewone: een Cayenne-zonder-toevoegingen met 408 pk, een Cayenne S met 442 pk en als klap op de vuurpijl een Cayenne Turbo met 857 pk. Met ‘overboost’ heb je zelfs 1.156 paardenkrachten tot je beschikking. Daarmee kun je jezelf in 2,5 seconde van 0 naar 100 katapulteren. Dat is sneller dan een Turbo S en zelfs sneller dan een 918 Spyder.

Prijzen

Porsche communiceert nog geen prijzen, maar we kunnen wel een redelijke inschatting maken. Bij de Cayenne met verbrandingsmotor heeft de Coupé een meerprijs van zo’n €4.000. De Cayenne Electric is er vanaf €109.900, dus reken op zo’n €114.000 voor deze Cayenne Coupé Electric. Wil je graag raketlanceringen nabootsen, dan moet je rekenen op zo’n €175.500 voor de Turbo.