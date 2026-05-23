Dit is de nieuwste crossover van Stellantis: de Fiat Grizzly

Ja dames en heren, we hebben gewoon nóg meer Stellantis-nieuws voor jullie. Tijdens de presentatie van de toekomstplannen bleven veel modellen nog in nevelen gehuld, maar er zit ook een auto tussen die we gewoon al te zien krijgen. Maak kennis met de Fiat Grizzly.

Dat deze auto in aantocht was, wisten we al. In februari hadden we al spyshots van deze crossover. Hoe dit model heten wisten we toen nog niet, maar hij heet dus Grizzly. Voor de afwisseling is er geen naam uit het verleden afgestoft.

Smart Car

We hebben wel een vermoeden hoe de brainstormsessie voor deze naam gegaan is. Een panda en een grizzly zijn namelijk allebei beren. Alleen is een grizzlybeer wat minder schattig. Deze auto kun je dus zien als een grotere broer van de Grande Panda. Beide modellen hebben dezelfde hoekige designtaal met pixelverlichting. En ze staan beide op het Smart Car-platform.

Niet getreurd: hoewel de Grizzly een maatje groter is dan de Grande Panda, zal het niet meteen een dure auto worden. Fiat schaart deze auto’s namelijk onder de noemer ‘betaalbaar familietransport’. Dat willen we best geloven. De modellen op het Smart Car-platform – zoals de Opel Frontera en de C3 Aircross – bieden gewoon veel value for money.

Hippe fastback

Zoals je ziet komt de Grizzly in twee carrosserievarianten: een normale SUV en een hippe fastback. Fiat heeft de auto’s zo ontworpen dat de raampartij precies hetzelfde is. De SUV is eigenlijk gewoon de fastback met een dakkapel. Dat scheelt weer in de productiekosten.

Aangezien Stellantis de auto al in vol ornaat laat zien kan de onthulling niet meer ver weg zijn. Waarschijnlijk wordt de Fiat Grizzly later dit jaar onthuld. Laat maar weten in de reacties of jullie er eentje gaan bestellen.