Hierom blijft Max Verstappen tot zijn pensioen bij Red Bull

Als we Red Bull mogen geloven, dan is er helemaal geen reden om te twijfelen aan de loyaliteit van Max Verstappen. Maar als we de geruchtenmolen volgen, dan zouden McLaren en Mercedes de Nederlander miljoenen redenen geven om over te stappen. Maar er mist er één, en die weegt veel zwaarder dan de rest.

Verstappen staat nog tot eind 2028 onder contract bij Red Bull, al zitten er waarschijnlijk meerdere exit-clausules ingebouwd waardoor Max eerder weg zou kunnen gaan. Ook zou het zo kunnen zijn dat een ander team het contract van de Limburgse coureur afkoopt. Er zou dus zomaar iets onverwachts kunnen gebeuren, maar dan moeten de anderen wel over de brug komen met meer dan geld, zegt voormalig Red Bull-rijder David Coulthard in de Up To Speed podcast.

Max moet Max kunnen zijn

"Max gaat nergens anders heen, want er is geen ander team dat hem zou toestaan om Max te zijn", zegt hij. "McLaren zou het niet kunnen. Ferrari zou het niet kunnen. Mercedes zou het niet kunnen, ook al reed hij in een Mercedes, simpelweg vanwege de investering die in de individuele coureur wordt gedaan, maar Red Bull kan het wel."

Coulthard doelt daarmee op slechts één basiswaarde die bij Red Bull zo diep zit dat het als normaal gezien wordt: het team wil altijd dat coureurs zichzelf zijn, zowel op als buiten de baan. En dat vertaalt zich bij Max in de mogelijkheid om mee te doen aan andere raceklassen en om zich te verliezen in simracen.

Formule 1 is alles

En daarmee heeft de oud-coureur een punt. Onlangs werden de Nürburgring-ambities van Kimi Antonelli grondig de kop in gedrukt door zijn team. Mercedes heeft de rookie namelijk verboden om op de Nürburgring te rijden, terwijl hij hoopte om er voor het eind van het jaar een licentie voor te krijgen. Daarmee is het dus uit den boze dat Antonelli volgend jaar aan de startlijn naast Verstappen komt te staan.

Ook George Russell heeft eerder gezegd dat teambaas Toto Wolff van Mercedes absoluut niet in wilde gaan op de vraag van Russell of hij op het Duitse circuit zou mogen gaan racen. Bij andere teams zie je ook heel weinig dat coureurs buiten de Formule 1 aan andere races meedoen. Uitzondering was Fernando Alonso die in zijn tijd bij McLaren ook mee mocht doen aan de Indy 500.

Maar voor nu stelt Coulthard heel hard: “We maken een einde aan de speculaties van een paar weken geleden. Op dit moment blijft Max de rest van zijn carrière bij Red Bull.”