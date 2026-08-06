De populairste auto-optie van 2026 zag je niet aankomen

Vraag een doorgewinterde autoliefhebber naar zijn ideale optielijst en de kans is erg aannemelijk dat hij begint over een sperdifferentieel, sportstoelen of een V8. Vraag vervolgens hetzelfde aan de gemiddelde nieuwe-autokoper en het antwoord blijkt een stuk... warmer te zijn. Letterlijk.

Warme billen boven alles

Amerikaans marktonderzoeksbureau AutoPacific vroeg meer dan 19.000 automobilisten die binnen drie jaar een nieuwe auto willen kopen welke opties ze absoluut op hun volgende auto moeten hebben. De verrassende winnaar? Stoelverwarming.

Maar liefst 47 procent van de ondervraagden vindt verwarmde voorstoelen de ultieme must-have. Op de tweede plaats eindigen parkeersensoren vóór en achter (45 procent), gevolgd door automatisch remmen tijdens het achteruitrijden. Ook opties als draadloze Apple CarPlay en Android Auto, vierwielaandrijving en automatisch inparkeren blijken erg populair te zijn. Gek genoeg bungelt vierwielaandrijving juist onderaan de top 15. Blijkbaar is een warme reet voor veel mensen belangrijker dan extra grip. Ieder z'n ding.

Hoe meer hulp, hoe beter

Nog een opvallende en duidelijke trend: automobilisten beginnen rijhulpsystemen steeds meer te waarderen. Functies als dodehoekcamera's, rijstrookwisselassistentie, adaptieve koplampen en systemen die de auto automatisch stilzetten als de bestuurder even niet meer in de mogelijkheid is om te reageren, worden allemaal steeds populairder.

Volgens AutoPacific is dat dus niet zo gek. Wie zulke systemen eenmaal heeft gebruikt, wil ze op zijn volgende auto meestal opnieuw. Ik zal wel één van de weinigen zijn die er geen behoefte aan heeft. Afijn, van de automobilisten die al ervaring hebben met semi-autonome rijfuncties is 91 procent tevreden over het gebruiksgemak. 89 procent noemt de systemen betrouwbaar en 87 procent vindt ze het geld waard.

De liefhebber verliest

Voor EV-kopers ziet het verlanglijstje er trouwens iets anders uit. Daar staan een groter accupakket en sneller DC-laden duidelijk bovenaan. Ik had ook niet anders verwacht.

Maar misschien is de grootste conclusie wel wat níét in de top staat.

Meer vermogen. Een handbak. Een sportonderstel. Achterwielaandrijving. Zaken waar wij als autoliefhebbers helemaal wild van worden, lijken voor de gemiddelde koper steeds minder belangrijk. En dat verklaart misschien meteen waarom autofabrikanten tegenwoordig liever investeren in stoelverwarming, zelfparkerende auto's en nóg een rijhulpsysteem dan in een nieuwe hot hatch. Want uiteindelijk verkoopt een warme bil blijkbaar beter dan een extra 100 pk.

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