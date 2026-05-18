Dit is de Porsche 911 GT3 S/C in levende lijve!

Naast enkele gloednieuwe wereldprimeurs was dit weekend op Villa d’Este ook de 911 GT3 S/C voor het eerst in het echt te bewonderen. Onze verslaggever ter plaatse @rubenpriest heeft de foto’s.

Mocht je door de bomen het bos niet meer zien met alle 911-varianten: de GT3 S/C is in feite de cabrioversie van de GT3. Toch is het iets ingewikkelder dan dat: de S/C is deels gebaseerd op de 911 S/T. Dat betekent dat de auto wat meer lichtgewicht onderdelen heeft en iets aangepaste aerodynamica. De sleuf achter de voorwielen en het subtiele spoilerlipje op de achterkant kennen we van de S/T.







Motorisch gezien is de GT3 S/C wel gewoon volledig een GT3. Dat betekent: 510 pk uit een atmosferische zescilinder. Dat maakt de S/C een unieke auto in het 911-gamma, want tegenwoordig hebben alle cabriovarianten verder een geblazen motor.

De auto die we hier op Villa d’Este zien is opvallend uitgevoerd. Dat komt omdat het Street Style-pakket is aangevinkt. Dan krijg je rode striping en een rood interieur. Eigenlijk horen er ook nog rode velgen bij, maar die heeft dit exemplaar niet. Maar je kunt er dus wel op rekenen dat we meer GT3 S/C’s in deze kleurstelling gaan zien.

De Nederlandse prijs van deze auto is ook al bekend: je mag € 382.600 aftikken, een meerprijs van € 53.000 ten opzichte van de reguliere GT3. Maar dan krijg je er wel de nodige extra’s bij, zoals carbon-keramische remmen.