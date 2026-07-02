Eindelijk: dit is de productieversie van de Goodwood-sensatie uit 2022

We gaan even terug naar het Goodwood Festival of Speed in 2022. McMurtry zorgde toen voor een sensatie met de Spéirling. Deze auto ging zo idioot hard over het circuit dat het serieus leek alsof de beelden versneld waren afgespeeld. Het geheim? De auto zuigt zich met ventilatoren vast aan de weg, wat zorgt voor extreem veel downforce.

De auto die destijds over Goodwood raasde was een prototype, maar nu is de productieversie eindelijk hier. Dat betekent helaas niet dat de auto straatlegaal is. Ook de productieauto – de Spéirling Pure – alleen bedoeld voor het circuit. Daar kun je dan wel alles en iedereen zoek rijden.

Nederlands tintje

McMurtry heeft flinke stappen gezet om de vertaalslag te maken van prototype naar productiemodel. Naar eigen zeggen is maar liefst 95% van de onderdelen nieuw. Toch is het design nog grotendeels intact gebleven. De man die de auto heeft getekend heet overigens Andries van Overbeeke en ja, dat is inderdaad een Nederlander.

Dan nu de specificaties. Hou je vast, want die zijn bijna net zo indrukwekkend als die van het prototype. De productieauto heeft 1.014 elektrische pk’s op een gewicht van 1.350 kg. Maar het echte USP van de McMurtry is natuurlijk de downforce: dankzij de ventilatoren kan er 2.000 kg (!) aan neerwaartse druk gegenereerd worden.

Niet leuk meer

De McMurtry kan in slechts 1,55 seconden van 0 naar 60 mph (96,6 km/u) sprinten. Dat is gewoon niet leuk meer. Bovendien kan dit apparaat met 3G door een bocht knallen. Dat is ook niet leuk om te maken, maar gelukkig heeft de auto maar één stoel. Want iedere passagier zou kots- en kotsmisselijk worden in deze auto.

De range is niet bijster relevant voor een auto die de weg niet op mag, maar we zullen 'm toch even noemen. De actieradius bedraagt 40 tot 50 kilometer. Let wel: dit is de actieradius als er continu op LMP2-snelheid wordt gereden. Maar dan nog is het extreem weinig als je bedenkt dat er een 100 kWh accu in deze ligt...

Wie de doelgroep is van de McMurtry Spéirling? Iemand die alles al heeft waarschijnlijk, en een Bugatti niet meer snel vindt. Die mensen moeten minimaal € 1,15 miljoen overmaken, en dat is nog exclusief belastingen en opties. Dus de uiteindelijke prijs zal eerder in de buurt van de € 1,5 miljoen uitkomen. Zou jij het doen als geld geen enkele rol speelt…?

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