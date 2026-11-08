Waarom je beter geen auto met een wrap kunt kopen

Een wrap over je auto klinkt als de ideale manier om een auto een unieke look te geven én de originele lak te beschermen. Maar pas op als je een occasion koopt die ooit gewrapt is geweest.

Daar kwam ene Mike uit Assendelft op een pijnlijke manier achter. Hij kocht een Mercedes A180-diesel uit 2013. Op het eerste gezicht leek het een nette hatchback met automaat en wrap, maar nadat de folie werd verwijderd bleef er dit over.

De basislak van de A-Klasse bleek verre van origineel of strak te zijn. Onder de wrap vandaan kwam een extreem belabberde spuitbeurt met matige dekking. Om de feestvreugde compleet te maken, bleken er op de motorkap – recht onder de wrap – tekeningen van smiley-gezichtjes met X-ogen te staan. Blijkbaar heeft een vorige eigenaar of spuiter besloten dat de lakbeurt toch niet zichtbaar zou zijn onder de wrap, waarna de motorkap is 'versierd' met spuitbus-cartoons alvorens de folie eroverheen werd geplakt.

Nu mag de A-Klasse door naar de volgende eigenaar. Daarom heeft Mike zijn Mercedes te koop gezet op Marktplaats . Hij schrijft dat de auto onderhuids wel goed is bijgehouden en dat de A-Klasse tot juli 2027 gekeurd is. De verkoper wil er 3.500 euro voor hebben op Marktplaats .

Toch een auto met wrap kopen? Let hierop!

Wil je toch een occasion kopen die gewrapt is, of waarvan bekend is dat hij ooit een wrap heeft gehad? Vraag dan altijd om foto’s van de originele lak voordat de folie erop ging. Voor serieuzer werk kun je als Danny van House of Cars aan de slag met een lakdiktemeter. Daarmee kun je ook door de wrap heen meten of er grote hoeveelheden plamuur of slechte herstelwerkzaamheden onder het vinyl verborgen zitten. Mocht de originele lak niet goed zijn, dan kun je nog altijd de auto kopen maar wel tegen een prijs die rekening houdt met het feit dat de koets opnieuw geschuurd en professioneel gespoten moet worden.

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