BMW brengt binnenkort het schattigste Neue Klasse-product uit in de vorm van de BMW Baby Racer V. Met deze nieuwe BMW-loopwagen voor kinderen zijn ook de jongste BMW-fans helemaal up-to-date.

Het autootje is specifiek geïnspireerd op de nieuwe iX3. Hij is gemaakt voor kindjes van 12 tot 36 maanden. BMW laat in een social media video zien dat de nieuwe Baby Racer bijna klaar is voor productie. Gelukkig hebben de BMW-collega's van de Lifestyle-tak wel alvast de producten online gezet. Meervoud inderdaad, want er zijn twee versies van de BMW Baby Racer V-loopauto. Beide verschillen in kleur, maar ook in één geinig detail.











Als eerst is er een Brooklyn Grey-achtige versie. Dit is meteen de duurste. Niet om zijn kleur, maar vanwege zijn voor- en achterkant. De BMW Neue Klasse-verlichting is bij deze loopauto meegekomen. Zowel voor als achter kan je kroost een lampje laten branden via een grote knop onder het stuur. Natuurlijk is er geen lampje voor het knipperlicht. Versie twee is een wat goedkopere uitvoering die precies hetzelfde is, minus de verlichting en met een toffere blauwe kleur. Net als bij de dure uitvoering kan je baby kijken naar het nieuwe BMW Panoramic iDrive-interieur terwijl ie leert lopen.

Wat kost een BMW Neue Klasse-loopauto voor kinderen?

Zoals gezegd is de grijze versie met verlichting dus een tandje duurder. Hier betaal je 210 euro voor. De blauwe BMW Baby Racer V zonder verlichting kost 150 euro. Nog even voor de duidelijkheid, BMW zegt: "De BMW Baby Racer is niet goedgekeurd voor gebruik in het wegverkeer." Goed om te weten. Beter om te weten: het wagentje kan maximaal 23 kilo aan. Het is dus niet de bedoeling dat papa of een leuke oom even de nieuwe BMW gaat uitproberen. Dus: wordt het een BMW of een AMG?