Grand Theft Auto VI zit vol met uiteenlopende auto's. Maar wat is op dit moment de allersnelste auto in GTA 6? En hoe kun je eraan komen?

Rockstar Games werkt in GTA niet met traditionele cijfers voor vermogen of koppel. Voor GTA 6 heeft de gameontwikkelaar gekozen voor vijf vaste voertuigstatistieken op een schaal tot 10. De statistieken zijn snelheid, acceleratie, rijgedrag op asfalt, rijgedrag offroad en sterkte. Daarnaast maakt de game onderscheid tussen reguliere voertuigen en Standout Vehicles. Die laatste categorie bestaat uit zwaar opgevoerde varianten die je alleen via verborgen zijmissies of op specifieke locaties kunt vrijspelen.

De snelste auto in GTA 6: Truffade Andrew Node's Thrax

Op het moment van schrijven, vlak na de release van het spel, is de Truffade Andrew Node's Thrax de onbetwiste koning. De hypercar herken je van de Bugatti Divo en Italdesign Zerouno. Dit Standout-voertuig heeft standaard al een snelheidsscore van 9,2 (en een acceleratie van 8,9), waarmee hij elke andere wagen in de game achter zich laat.

Zo kun je de snelste auto in GTA 6 krijgen

Zoals de naam al doet vermoeden is de auto in eigendom van Andrew Node. Hij is een karkater in het spel die als tech- en kloonmiljardair in een zwaarbewaakte villa aan Savile Circle (aan de zuidkant van Starfish Island) woont. Je kunt de auto op twee manieren bemachtigen. De officiële route is via een geheime missie waarin je tien blauwe graffititags met een toiletsymbool moet scannen met de WAiNK-app. Na een reeks berichten en een bezoek aan een verborgen garage op Mariposa Avenue word je naar de villa van Node geleid. Schakel de bewakers uit en rijd de auto weg; er zit geen alarm of tracker op.

GTA-gamers hebben echter nog een snellere manier gevonden. Start eerst de introductiemissie voor voertuigregistratie bij Moses, waarmee je eenmalig de standaard registratiekosten van $70.000 omzeilt. Rijd vervolgens naar de villa van Node. Omdat de garage buiten de missie op slot zit, kun je met een voertuig tegen de garagedeur parkeren en via de telefoon-muurglitch (bukken en tegelijk je telefoon openen) door de deur glippen. Zodra je instapt, trek je de aandacht van een bewaker zodat de hoofdpoort opent en rijd je direct naar Moses om de auto permanent op te slaan.

De snelste 'gewone' auto

Heb je geen zin om op jacht te gaan naar geheime codes of glitches? Dan is de reguliere Truffade Thrax de snelste standaardauto die je in GTA 6 kunt vinden of kopen. Deze versie haalt een snelheidsscore van 8,7 en een acceleratie van 8,6. Met een prijskaartje van 100.000 GTA-dollar is het bovendien meteen de duurste auto in de game.

De beste auto's in GTA 6

Topsnelheid is in de straten en moerassen van Leonida lang niet altijd het belangrijkste. Wie op zoek is naar de beste prestaties buiten de rechte stukken komt bij de volgende auto's uit.

Beste rijgedrag asfalt

Met Standout Vehicles: Pegassi Dante's Vitello (gebaseerd op Lamborghini Aventador)

Zonder Standout Vehicles: Progen Emerus (gebaseerd op McLaren Senna)

Beste rijgedrag offroad

Met Standout Vehicles: Vapid Smuggler Caracara (gebaseerd op Ford F-150 Raptor P552)

Zonder Standout Vehicles: Mer-Can Outlaw-buggy (gebaseerd op Can-Am Maverick X3 Turbo)

Bron: GTAbase.com