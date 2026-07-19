“Dit is de vervanger van Verstappen-engineer Lambiase”

Max Verstappen zou nooit meer willen racen zonder zijn maatje Gianpiero Lambiase in zijn oren. Toch gaat dat gebeuren. Lambiase stapt in 2028 over naar McLaren om daar een hogere positie - Chief Racing Officer, voor de geïnteresseerden - te bekleden. Nu maakt De Telegraaf bekend dat Red Bull een vervanger heeft gekozen voor de positie van Lambiase.

Het is een interessanter verhaal dan je misschien denkt. Red Bull shopt niet buiten de deur, maar heeft binnenskamers de vervanger gevonden. Hij luistert naar de naam Tom Hart. Hij is al jarenlang werkzaam bij Red Bull. De Brit begon als stagiair in 2012 en klom zich een jaar later al op naar een plekje binnen de race-engineeringafdeling. Tussen eind 2014 en eind 2019 werkte Hart als simulator-technicus, maar sinds begin 2020 is hij weer aanwezig op het circuit. In die tijd mocht Hart mee naar het podium na de GP van Azerbeidzjan en Bahrein in 2022.

Wat maakt de aanstelling zo interessant? Hart was eigenlijk al op weg naar de uitgang bij Red Bull. Hij zou een overstap maken naar Williams. Daar zou hij dezelfde rol gaan invullen, maar dan in de oren van Alexander Albon. Nu weet Red Bull hem dus toch binnenboord te houden en aan te stellen als race-engineer van Verstappen.

Wordt hij wel de engineer van Verstappen?

De onthulling van De Telegraaf moet nog bevestigd worden door Red Bull, maar dat lijkt een abc'tje. Mijn grote vraag is echter: gaat Hart nog wel Verstappen coachen? Verstappen vertelde laatst al in een interview dat er achter de schermen al wel wordt gewerkt aan een overgangsplan van Lambiase naar de nieuwe engineer, maar het is nog niet bekend wanneer Hart zijn debuut maakt als aanspreekpunt van de Nederlander tijdens een race.

Je moet daarbij niet vergeten dat er nog altijd een grote onzekerheid hangt rondom de toekomst van Verstappen bij Red Bull en de F1. Het zou toch knap lullig zijn als Hart zich kan verheugen op het één-op-één samenwerken met de viervoudig F1-kampioen om hem vervolgens te zien vertrekken. We blijven het in de gaten houden!

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