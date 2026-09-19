Bevestigd: BMW presenteert dit jaar nog een nieuw Neue Klasse-model

Nadat BMW eerder de iX3 en de i3 presenteerde, bevestigt het merk nu dat de Hongaarse fabriek in Debrecen dit najaar start met de productie van een nieuw Neue Klasse-model. En we hebben al een goed idee welke auto dat gaat zijn.

BMW wil de typeaanduiding nog niet geven, maar wij durven hem wel aan: de volgende BMW Neue Klasse is de iX4 , de gestroomlijnde tegenhanger van de iX3. Dit model werd al door een Autoblog-lezer gespot in camouflagevorm in Nederland .

Dit weten we al over de BMW iX4 Neue Klasse

De technische contouren zijn dankzij openbare berichtgeving vanuit het dealernetwerk en BMWBlog al behoorlijk scherp. Waar de X3 nog een traditionele opvolger met brandstofmotoren naast zich duldt, krijgt de uitgaande X4 (G02) géén directe opvolger op benzine of diesel. De iX4 wordt een electric-only model binnen het Neue Klasse-gamma.

De iX4 rust op het 800V-architectuur met de nieuwste cilindrische accucellen. Dit zorgt voor een 20 procent hogere energiedichtheid, 30 procent sneller laden en een 30 procent grotere actieradius in vergelijking met het huidige EV-gamma van BMW. Er wordt gerekend op een actieradius die kan oplopen tot 805 kilometer (WLTP) en ultrasnellaadvermogens tot 400 kW.

De verwachting is dat het gamma opent met de iX4 40 xDrive en de iX4 50 xDrive. Deze laatste levert naar verwachting zo'n 345 kW (469 pk) op vier wielen. De officiële onthulling van de iX4 vindt plaats in het najaar van 2026 en de productie begint in november. De eerste exemplaren worden in 2027 in de showrooms verwacht.

BMW iX4 M?

Naast de reguliere 40- en 50-varianten wordt er gesproken over een snellere iX4 M60 xDrive. Die zou in maart 2027 pas op de markt komen. Ook gonst het op de achtergrond van de geruchten over een hardcore iX4 M met vier individuele elektromotoren en ruim 800 pk. Dat topmodel laat tot nader order nog even op zich wachten.

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