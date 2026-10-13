Dit is de zoveelste retro-Renault, maar dat vinden we helemaal niet erg

Hét thema van de Franse merken op de Autosalon van Parijs is retro. Citroën, Peugeot, Renault, Alpine: allemaal pakken ze uit met retro concept cars. Dat kun je interpreteren als creatieve armoede, maar eerlijk is eerlijk: we zien liever deze Renault Gordini 8 Concept dan een crossover die helemaal modern is.

De Renault 8 Gordini stond een beetje verstopt in een donker hokje op de beurs, maar ook in het echt is het een hele gave kar om te zien. Deze auto oogt stoer en sportief, maar niet zonder een bepaalde Franse charme.

In tegenstelling tot de originele Renault 8 Gordini is de concept car een tweedeurs. Desondanks is de link met het origineel overduidelijk. De hoekige vormen en met name de neus zijn heel herkenbaar. Overigens was de Renault 8 zijn tijd ver vooruit: deze auto had lang voor het EV-tijdperk al een dichte neus. Dat maakt het ook een stuk makkelijker om dit design te vertalen naar een moderne EV. Want ja, hij is elektrisch.

Comeback van Gordini?













Deze concept car betekent ook de terugkeer van de naam Gordini. Die kennen we namelijk niet alleen uit een ver verleden, maar werd ook meer recent nog afgestoft voor de Clio en Twingo Gordini. Betekent dit dat Renault weer plannen heeft voor een Gordini-label? Dat lijkt ons niet, want dat is een beetje lastig te combineren met het Alpine-label. Dus deze concept car is waarschijnlijk in meerdere opzichten een eenmalige oefening.

Bij een concept car is het natuurlijk makkelijk om te roepen dat ‘ie 800 pk heeft (kuch, Peugeot E-T16), maar Renault houdt het bescheiden. De Renault 8 Gordini Concept heeft slechts 270 pk. Dit vermogen gaat volledig naar de achterwielen. Daarmee zou het een hele leuke auto kunnen zijn. Met de nadruk op kúnnen.

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