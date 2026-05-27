Deze 288 GTO is hartstikke nep

Er zijn replica’s waar je meteen doorheen prikt. En je hebt deze.

Want deze auto ademt in alles "goede en originele 288 GTO". Zal wel onbetaalbaar zijn. Nou, allebei niet! Dit is namelijk geen echte GTO. Het is een omgebouwde 328 GTS!

En waarom dat helemaal niet erg is, gaan we je nu vertellen. Een echte GTO is inmiddels niet meer te betalen. En als je hem wel kunt betalen staat ie bijna altijd binnen, omdat je er van de verzekering de weg niet mee op mag. Maar waarom is een GTO dan zo bijzonder? Leggen we uit!

Ferrari bouwde hem midden jaren 80 als homologatiespecial voor Groep B. Dat krankzinnige tijdperk waarin alles sneller, harder en gevaarlijker moest. Ferrari wilde meedoen, ontwikkelde de auto, en toen werd de hele klasse opgeblazen voordat het feest echt begon. Dus bleef die straatauto over, 272 stuks uiteindelijk. Meer niet.

Een twin turbo V8, handbak, achterwielaandrijving en een koets die veel verder ging dan de Ferrari’s van daarvoor. Breder, lager, agressiever. Eigenlijk de ontbrekende schakel tussen de klassieke Ferrari’s en de F40 die daarna kwam.

Echte 288 GTO’s zitten inmiddels op bedragen waar complete grachtenpanden nerveus van worden. Daardoor is het bijna een soort mythische auto geworden. Iets wat je kent van posters, boeken en veilingen, maar werkelijk helemaal nooit ziet rijden.

En toen dacht iemand blijkbaar: dan bouwen we er zelf eentje. Maar dan gaan we er ook helemaal voor!

Deze conversie is gedaan door Jim Carpenter, een naam die bij Ferrari-kenners niet onbekend is. En dat zie je direct. Dit is niet zo’n plastic bodykitverhaal met verkeerde verhoudingen en AliExpress-uitlaten. De lijnen kloppen. De wielkasten zijn goed. De houding van de auto klopt verrassend goed met het origineel. Sterker nog, van een afstand moet je echt twee keer kijken. Zelfs de motor is in de lengterichting achterin geplaatst in plaats van dwars, inclusief turbo's. En met 550 pk kom je er ook nog aardig mee vooruit.

Als je het dan toch doet, dan is de Ferrari 328 daar ook de ideale basis voor. Middenmotor, V8, handbak, compact chassis. Het DNA zit er al behoorlijk dichtbij. Natuurlijk mist hij de echte turbo-GTO-techniek en het historische gevoel van een originele, maar qua sfeer kom je heel erg dicht in de buurt. Alleen het open dakje moet je even dichtlassen, maar dat kunnen ze wel, blijkt.

En zo kun jij hem dus voor jezelf rechtlullen. Deze auto probeert niet slim een miljoenen-Ferrari na te doen om iemand op te lichten. Hij bestaat omdat de echte 288 GTO voor vrijwel iedereen onbereikbaar is geworden.

Met dat in het achterhoofd, hij staat te koop bij onze vriend Nico Aaldering. Daar kost hij €209,500. Veel geld voor een 328 GTS, een koopje voor een 288 GTO.

Zou jij erin gezien willen worden?

