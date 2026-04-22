Deze rijdende zetpil is eigenlijk een Kia

Kleine kinderen worden groot, zeggen ze weleens. Maar eerst gaan ze puberen en heel duidelijk op zoek naar een eigen en vooral nieuwe identiteit. Een beetje zoals Kia doet.

Ja, Kia zit een beetje in een identiteitscrisis. Ze hebben echt wel mooie auto's, maar ze zijn met de beste wil van de wereld niet 'premium' te noemen. Op de verkoopcijfers heeft dat trouwens geen enkele negatieve invloed, ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar toch, Kia wil uitvogelen welke kant ze op willen en waarmee. En dan komt die rijdende zetpil in beeld. Of pardon, GEEN rijdende zetpil, maar een concept. De Vision Meta Turismo

En dat is een vrij futuristisch concept dat vooral laat zien hoe Kia de toekomst van mobiliteit ziet. Lage, strakke lijnen, veel glas en een interieur dat bijna meer lijkt op een lounge dan op een cockpit. Minder knoppen, meer schermen, en alles gericht op rust en overzicht. En de vorm is vast heel goed voor de aerodynamica. Of hij kan makkelijk in heel nauwe gangetjes komen, kan ook.

En dan wil jij nu weten wat ‘ie kan. Nou, het draait volgens Kia vooral om 'digitale integratie'. Denk aan augmented reality-achtige toepassingen, waarbij informatie niet alleen op een scherm staat, maar echt onderdeel wordt van je omgeving. Alsof je een VR-bril ophebt, denken wij dan.

Ook is het idee dat de auto zich aanpast aan hoe jij ’m gebruikt. Dus niet één vaste indeling, maar een interieur dat mee kan veranderen afhankelijk van of je rijdt, ontspant of bijvoorbeeld wacht. Flexibel gebruik, zeg maar.

Kia en dan nog meer letters

Waarom Kia dit doet, is eigenlijk vrij logisch. Ze kijken naar een generatie die is opgegroeid met games en schermen en proberen naar eigen zeggen dat gevoel naar de auto te halen. Het is dus geen concrete voorbode van een productiemodel, maar wel een richting.

En wij zijn fan van Kia, dus we gunnen de Koreanen het beste van de wereld. Alleen zouden ze die vorm een beetje moeten aanpassen. En iedereen weet inmiddels wel waarom...