Dit is het duurste maatpak ter wereld

Dat durven we wel te stellen

Dat durven we wel te stellen

Dat durven we wel te stellen

Bij Rolls-Royce is een kleur uitkiezen allang niet meer genoeg.

Nee joh, ben jij mal? Daar gaat het inmiddels over veel grotere vragen. Zoals "Kunnen jullie mijn auto laten lijken op mijn favoriete maatpak?"

Het antwoord blijkt ja te zijn.

Aanschouw daarom deze unieke Ghost Extended. Die is volledig geïnspireerd op Savile Row, de beroemde Londense straat waar al honderden jaren de duurste maatpakken ter wereld worden gemaakt. De donkerblauwe lak moet een klassiek marineblauw pak voorstellen, gecombineerd met een helderwit overhemd. Zelfs het dunne zilveren lijntje over de carrosserie verwijst volgens Rolls-Royce naar een glimmend horloge of een paar manchetknopen.

Binnen gaat het feest vrolijk verder. De stoelen kregen verticale stiksels zoals je die kent van een krijtstreeppak. De witte lederen vlakken in de rugleuningen zijn bedoeld als een zorgvuldig gevouwen pochet. Dat klinkt misschien wat vergezocht, maar de afwerking is werkelijk bizar. Alleen al die witte panelen bestaan uit meer dan 16.000 borduursteken.

En dan is er nog een detail waar wij hier wel blij van worden. Omdat het er is, da's de enige reden. Onder de achterste middenarmsteun zit namelijk een gigantisch verborgen borduurwerk. Geïnspireerd op de kleurrijke voeringen van exclusieve maatpakken en tegelijkertijd een plattegrond van de bomen op het terrein van Rolls-Royce in Goodwood. Voor dat ene kunstwerk waren negen uur borduurwerk, zeven kleuren, 250.000 steken en bijna twee kilometer garen nodig.

Je kunt je afvragen of het allemaal niet een tikje overdreven wordt. Aan de andere kant... als iemand meerdere tonnen of misschien wel meerdere miljoenen uitgeeft aan een Rolls-Royce, zit hij waarschijnlijk ook niet te wachten op een interieur dat lijkt op dat van de buurman. Zal je altijd zien hè?

Maar dat is gelukt, want er komt geen tweede van, hij is en blijft volledig uniek.

Dus zingen wij in koor; op naar de volgende bizarre Bespoke!