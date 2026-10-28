Het dashboard van de nieuwe Tesla Roadster kan zo in een straaljager

Dat de Tesla Roadster een hoop in zijn mars heeft weten we ondertussen. De auto kan kickflips, naar 100 lanceren in minder dan een seconde en ondersteboven rijden. Allemaal hartstikke leuk, mits het echt is. Maar waar we nog geen duidelijk beeld van hebben is de binnenkant. Tesla laat in ieder geval alvast een deel zien: het dashboard. En je raadt het al, die is net zo futuristisch als de auto zelf.

Het wordt even schrikken voor degenen die aan het vrij minimalistische scherm van de Model 3 of Y zijn gewend. Die van de nieuwe Roadster is namelijk vormgegeven met nogal heftige felrode graphics op een zwarte achtergrond. Eigenlijk precies wat je zou verwachten bij een F-16 ofzo. In het midden zien we een 3D weergave van de auto en via verschillende menu's kan je de rijinstellingen, verlichting, verwarming en navigatie regelen.

Tesla laat zelf weten dat het design geïnspireerd is op de cockpit van een straaljager. Misschien een beetje overkill voor een scherm waar je ook je airco op bedient maar het is ook best gaaf. Tik jij bijvoorbeeld op de achtervleugel, dan krijg je daar alle settings voor te zien. En dat heb je dus met alle belangrijke punten die je kan aanpassen.

Wat betreft de rijmodi kan je kiezen uit: Comfort, Balance, Sport en Custom. Daar kan je uiteraard alles van acceleratie, rijgedrag, rijhoogte etc. aanpassen. Heb jij nou echt flink wat haar op je borst, dan is er ook nog Track Mode.

Track Mode is best serieus

Druk jij op Track Mode, dan verandert alles. Het scherm schakelt over naar een uitgebreid dashboard waarop je alles kan zien wat van belang is tijdens sportief gebruik. Denk hierbij aan info over de rem- en accutemperaturen, bandenspanningen, inputs, G-krachten en rondetijden. Ook kan je in dit scherm de aerodynamica, rembalans, stabiliteitsregeling en traction control afstellen.

Uiteraard hebben we het leukste nog niet gehad: de raketten. De serieuze uitvoeringen van de Roadster krijgen ook meters voor de druk van het koudgassysteem. Die geeft informatie weer over de druk die kan oplopen tot maximaal 5.500 psi, wat omgerekend zo'n 379 bar is. Daarnaast krijg je een melding wanneer het boostsysteem klaar is voor gebruik. Of lancering. Doe eens gek.

Nog even geduld

Er moet wel bij gezegd worden: dit scherm is nog in de testfase en dus meer een voorproefje. De uiteindelijk productieversie kan dus nog enigszins veranderen.

De nieuwe Roadster zou in 2028 geleverd moeten worden, maar goed. We weten natuurlijk allemaal hoe Musk omgaat met deadlines. Kijk er dus niet gek van op als het toch 2030 wordt.

Tot die tijd kunnen we ons in ieder geval af blijven vragen of die auto met raketten echt komt, of dat het gewoon een stunt is.

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