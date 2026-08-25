Dit is HET grote probleem voor de Chinese automerken

Je kunt er niet omheen: wat de Chinese automerken samen in Europa hebben neergezet, is best indrukwekkend. Het imago van kopiëren-plakken auto-industrie is voor een groot deel weggepoetst. Toch lopen de Chinese merken tegen andere problemen aan: zijn vermogen om te vernieuwen.

Als autobezitter of geïnteresseerde autokoper in Europa zie je het bos door de bomen al lang niet meer. Lync & Co, Zeekr, Nio, XPeng, BYD, Hongqi, Jaecoo, Omoda, Leapmotor... En wie hoort nou eigenlijk bij welk concern? Valt Polestar nou onder Geely of Volvo? Welke modellen staan er morgen bij de lokale dealer, welke zijn alleen op papier onthuld, en welk merk is over drie jaar alweer failliet of vertrokken?

In Europa vinden we dit oerwoud aan submerken en modellen al nauwelijks meer te volgen, maar de echte gekte voltrekt zich op de Chinese thuismarkt. En precies daar begaat de Chinese auto-industrie een blunder.

Het grootste probleem

Cijfers uit een recent rapport van Nikkei Asia (opgevangen door Carscoops ) tonen de omvang van het probleem. Volgens een topman van BYD werden er in China tussen januari en mei maar liefst 542 nieuwe of vernieuwde automodellen op de markt gebracht. Dat is een gemiddelde van 3,6 nieuwe modellen per dag! Het toppunt (of dieptepunt) vond plaats op wat in de volksmond al "Crazy Thursday" wordt genoemd: op één enkele donderdag werden er door acht verschillende Chinese merken maar liefst zeven gloednieuwe auto's en talloze facelifts tegelijk gepresenteerd.

Waarom dit een groot probleem is voor China

Wat de Chinese autofabrikanten omschrijven als 'snelle innovatie', is in de praktijk een moordende afvalrace geworden die de markt volkomen sloopt. Het levert even een piek op in de verkopen, maar die duurt tegenwoordig nog geen drie maanden. Daarna is de auto alweer "oud nieuws".

Concreet leidt deze strategie ook al tot problemen. De ontwikkeling van een modern platform kost miljarden. Als een model zijn investering niet eens binnen een paar jaar kan terugverdienen voordat hij wordt achterhaald door nóg een nieuw model, drogen de winstmarges op.

Tevens maak je de klant er ook niet blij mee. Waarom zou je vandaag een auto van 40.000 euro kopen als er over drie weken een opvolger staat met sneller snelladen, een groter scherm en een lagere prijs? En wat is dan het juiste moment om wel in te stappen? Kopers raken dus verward en gefrustreerd.

En wat gebeurt er met de restwaarde van een auto wanneer er binnen de kortste keren alweer een opvolger is? Zeker hier in Europa gaat de consument afhaken en voor een vertrouwd merk kiezen met bekende modellen die een x-aantal jaar mogen bestaan. En daar komen de verzekeraars die twijfelen nog bovenop.

Het kwartje valt

Het is niet zo dat ze hier in China de ogen voor sluiten. Bestuurders van de merken beginnen in te zien dat deze vernieuwingsdrang niet vol te houden is. "Brutaal," noemt de top van BYD het huidige klimaat.

Zodra de prijs- en modellenoorlog in China ertoe leidt dat de eerste fabrikanten omvallen en kopers met een niet onderhouden 'spookauto' achterblijven, zal de markt hardhandig overstappen naar de realiteit. Tot die tijd blijft het voor ons in Europa gissen welk nieuw Chinees merk van de week er dadelijk bij de dealer om de hoek staat.

Foto: Nio EL7 gespot door maurice16 via Autoblog Spots

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