Dit is het interieur van de compleet nieuwe C-Klasse

Scherm zover het oog reikt

Redacteur Autoblog
Dit is het interieur van de compleet nieuwe Mercedes C-Klasse

Mercedes is bezig met een ware Blitzkrieg aan nieuwe modellen. In een tijdsbestek van twee weken maakten we kennis met een vernieuwde GLE, GLS, Maybach S-Klasse en EQS. En nu dient de volgende nieuwe Mercedes zich alweer aan: de elektrische C-Klasse.

De eerder genoemde modellen waren allemaal (grondige) facelifts, maar nu gaat het om een geheel nieuw model. De C-Klasse gaat eindelijk elektrisch. Dit model ontbrak tot op heden nog in de line-up, want een EQC Sedan is er nooit geweest.

Mercedes laat nu alvast het interieur van de elektrische C-Klasse in volle glorie zien. Dit is compleet anders dan we gewend zijn in de C-Klasse, maar we kunnen niet zeggen dat we van onze stoel vallen. Dit interieur komt namelijk één op één uit de GLC. Logisch, want dat is het SUV-equivalent van de C-Klasse.

Hyperscreen

Wat je op het dashboard ziet is het Hyperscreen. Dit houdt in dat het scherm naadloos doorloopt over de gehele breedte. Dit is wel optioneel: standaard krijg je slechts het Superscreen, met drie losse schermen die verwerkt zijn in één paneel. Met het Hyperscreen kun je mooi E-Klasse- en S-Klasse-rijders de ogen uitsteken, want die auto’s hebben alleen een Superscreen. Ook de vernieuwde EQS heeft géén naadloos scherm.

Wat verder opvalt op de foto’s is de (Mercedes-)sterrenhemel. Het grote panoramadak is optioneel uit te rusten met 162 verlichte sterren. Mercedes is bij hun nieuwe modellen nogal geobsedeerd met sterren. Die zijn overal terug te vinden: in de koplampen, in de achterlichten, in de grille en dus ook in het panoramadak. Deze sterrenhemel is overigens al verkrijgbaar op de nieuwe CLA, GLB en GLC.

Beste C-Klasse ooit?

We hebben nu ook meteen een datum voor de onthulling. 20 april – oftewel aanstaande maandag – trekt Mercedes het doek van de elektrische C-Klasse. Mercedes schept torenhoge verwachtingen, want ze noemen het de “beste en meest sportieve C-Klasse ooit.” Het lijkt erop dat ze echt met BMW willen gaan concurreren op sportiviteit. Volgens grote baas Ola Källenius is het ook nog eens de ruimste en meest intelligente C-Klasse ooit.

We weten in ieder geval al één ding: het wordt de zwaarste C-Klasse ooit. Of Mercedes ook de andere claims waar kan maken? Wie weet. De GLC viel in de smaak tijdens de rijtest, dat is in ieder geval een goed teken.

