Dit is het ultieme huis voor de echte autoliefhebber

Een huis zoeken met een beetje een fatsoenlijke garage valt in Nederland nog niet mee. Maar gelukkig hebben we daar Autoblog voor. Let maar eens op!

Ja, een huis met plek voor twee auto's naast elkaar is al bijzonder, een brug erin kun je meestal helemaal vergeten. Maar soms komt er op Funda iets voorbij waarbij alles ineens samenvalt en je je als autoliefhebber helemaal kunt uitleven. Of beter nog, samen met drie goede vrienden zelfs.

Dit huis in ’t Zand is daar een mooi voorbeeld van. Voor 850.000 euro krijg je een vrijstaande woning uit 1971 met 178 vierkante meter woonoppervlak op een perceel van 1.085 vierkante meter. Er zijn vier slaapkamers, de boel is gemoderniseerd en achter het huis ligt een enorme tuin van 56 meter diep. Allemaal leuk natuurlijk, maar wij klikken even door naar de garage.

Want dit was jarenlang een echt garagebedrijf en eigenlijk staat alles nog klaar om morgen weer open te gaan. Er zijn vier hefbruggen, gereedschappen, krachtstroom, verwarming, stromend water, zogeheten 'overheaddeuren' en een betonvloer. Volgens Funda kun je er zo'n tien auto's kwijt. BAM!

Voor iemand die altijd al voor zichzelf wilde beginnen is het dus behoorlijk interessant. Je zou er een garagebedrijf kunnen voortzetten, maar een klassiekerspecialist, detailer of bandenbedrijf kan er net zo goed uit de voeten. En je woon-werkverkeer bedraagt ongeveer twintig stappen.

Maar je hoeft natuurlijk helemaal geen automonteur te zijn, nee joh. Voor de particulier met twee rechterhanden is dit misschien nog wel leuker. Vier bruggen is wat overdreven voor één hobbyauto, maar niemand verplicht je om ze allemaal te gebruiken. Of je begint een verzameling, kan natuurlijk ook hè?

Die hele collectie kan dan binnen en als je dan een hoekje maakt met de onderdelen, eentje voor de koffieautomaat met slappe koffie in wit plastic bekertjes en in de andere hoek een dikke bruinlederen bank met een naaktposter van Tatjana Simic erboven, dan heb je de werkplaats waar de meeste hobbyisten normaal gesproken alleen maar van kunnen dromen.

Op het dak liggen ook nog 45 zonnepanelen, maar die kun je er natuurlijk ook afhalen als je daar niks mee kunt. Of wil. Verder staan achter op het terrein een chalet en meerdere schuren en ligt het strand van Callantsoog op ongeveer vier kilometer fietsen. Maar dat boeit ons niet, want we gaan natuurlijk met de auto.

Er is zelfs nog een andere mogelijkheid. Volgens de advertentie staat de gemeente ervoor open om mee te denken over een eventuele woonbestemming voor de garage. Daar zijn uiteraard nog geen garanties voor.

Maar wij zouden vooral zorgen dat die hefbruggen blijven staan en de geur van olie welig blijft tieren in je eigen ultieme mancave. Een woonkamer van 178 vierkante meter is leuk, maar je eigen garage met plek voor tien auto's is veel leuker!!

Kijken of ik moeder de vrouw zo gek krijg om met me mee te verhuizen naar 't Zand...