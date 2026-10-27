Max Verstappen stijgt in de Quote 500 in 2026! Dit is zijn vermogen

Voor een vijfde wereldtitel in de Formule 1 moet Max Verstappen wachten tot volgend jaar. Ook zonder kampioenschap hoeven we geen medelijden te hebben met Verstappens financiële situatie. Max Verstappen is ook in 2026 te vinden in de Quote 500.

Vandaag komt het blaadje met de 500 rijkste Nederlanders uit en natuurlijk is Verstappen van de partij. Ook al woont de beste man het grootste gedeelte van zijn leven in Monaco en is hij geboren in België, hij draagt nog altijd de Nederlandse nationaliteit en hoort dus in de lijst vermogende Nederlanders thuis.

Max Verstappen in de Quote 500 in 2026

Ondanks dat Verstappen al sinds 2015 vast in de Formule 1 racet, kwam hij pas in het eerste jaar na zijn eerste F1-kampioenschap (2021) in de Quote 500. Sindsdien is hij een vast naam in de lijst. Ten opzichte van vorig jaar is de F1-coureur weer wat plekjes geklommen. In 2025 stond Verstappen op plek 264 met een vermogen van 260 miljoen euro. In 2026 staat Max Verstappen op plaats 224 in de Quote 500 met een geschat vermogen van, hou je vast, 310 euro miljoen! Ook dit jaar is Verstappen met 29 lentes jong het jongste Quote 500-lid.

Het grootste gedeelte van Verstappens inkomsten komen uiteraard uit zijn Red Bull-salaris. Afgelopen jaar tekende hij een nieuw contract waardoor hij naar verluidt 70 miljoen euro per jaar gaat verdienen. En dat is dan alleen nog maar zijn inkomsten uit zijn F1-baantje. Er komt natuurlijk ook nog geld binnen via zijn merchandise en persoonlijke sponsorovereenkomsten.

Nummer 1 in de Quote?

Verstappen moet wel nog wat beter zijn best gaan doen wil hij bovenaan de lijst komen. De nummer 1 - niet langer de Heineken-erfgenaam, maar cryptomiljardair Jean-Louis van der Velde - heeft een geschat vermogen van 26 miljard euro, meer dan 80 keer zoveel geld als Verstappen op de rekening heeft.

Bron: Quote 500

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