Deze week was er groot nieuws uit tv-land: Gordon Ramsay is de nieuwe presentator van Top Gear. Nu zijn er misschien mensen die denken: wat moet een kok in een autoprogramma? Die mensen zijn waarschijnlijk niet bekend met het wagenpark van Gordon Ramsay.

Gordon Ramsay wordt regelmatig in Londen gespot met één van zijn bolides en dat zijn zeker niet de minste auto’s. Daaruit blijkt dat Gordon een echte petrolhead is. En gruwelijk veel geld heeft… We nemen de hoogtepunten van zijn wagenpark met je door.

Ferrari F40

Een van de meest recente aanwinsten van Gordon Ramsay is een Ferrari F40. Hij heeft ‘m dus niet goedkoop gekocht, want een F40 kost tegenwoordig een paar miljoen. Gordon koopt in ieder geval niet alleen de nieuwste auto’s, maar kan ook een icoon uit de jaren ’80 op waarde schatten.

Ferrari Daytona SP3

Ramsay is ook gewoon een goede klant bij Ferrari, want hij koopt regelmatig een nieuwe. Zoals deze Daytona SP3. Deze is fraai uitgevoerd in wit met donkerblauwe striping en 25 als racenummer. In het verleden heeft Gordon Ramsay ook een LaFerrari en een LaFerrari Aperta gehad, maar we weten niet of hij die nog ergens in zijn garage heeft staan.

Aston Martin Valiant

Gordon Ramsay heeft duidelijk een voorliefde voor twee merken: Ferrari en Aston Martin. Zo is hij één van de 38 klanten die een Aston Martin Valiant bezit. De Valiant is de hardcore versie van de Valour, die weer gebaseerd is op de DBS. Deze auto heeft een 745 pk sterke V12 én een handbak. De Valiant was eigenlijk bedoeld als one-off voor Fernando Alonso, maar uiteindelijk zijn er dus 38 gebouwd.

Aston Martin Valhalla

Gordon nam dit jaar ook een Valhalla in ontvangst, de nieuwe 1.079 pk sterke hybride hypercar van Aston Martin. Hij opteerde voor donkerblauwe lak met lichtblauwe striping. Aan de Valhalla hangt een prijskaartje van circa € 1 miljoen.

Aston Martin DBS 770 Ultimate

Twee jaar geleden werd Ramsay gespot in een DBS 770 Ultimate, het uitzwaaimodel van de DBS. Hier zijn er maar 499 van gebouwd. Zoals de naam al doet vermoeden levert de V12 770 pk. Gordon’s exemplaar is uitgevoerd in de racekleuren van Aston Martin: groen met gele accenten.

Denken jullie dat Gordon Ramsay petrolhead genoeg is om Top Gear te presenteren? Laat het weten in de comments!