Dit is hoe bizar veel Car of the Year-kandidaten Chinees zijn

De World Car of the Year 2027 verkiezingen staan alweer op de stoep en je verwacht het niet, maar hij krijgt dit jaar een behoorlijk Chinees tintje. Van de 56 auto’s die op de kandidatenlijst staan, komen er namelijk best wel heel erg veel uit China. En met ‘best wel heel erg veel' bedoel ik niet drie auto's en een of andere verdwaalde MG.

Bijna de helft

Als we kijken naar alle kandidaten die mee doen aan World Car of the Year valt een klein dingetje op. Van de 56 kandidaten zijn er namelijk maar liefst 27 afkomstig van Chinese merken. Dat is dus bijna de helft... Iemand wilde graag winnen denk ik.

Op de lijst staan onder meer modellen van BYD, Chery, Deepal, Geely, GAC, Leapmotor, Lynk & Co, Omoda, Exeed, XPeng en Zeekr. Namen waar je een paar jaar geleden zelden van had gehoord, staan nu dus gewoon tussen BMW, Mercedes-Benz, Mazda en Volkswagen.

En het zijn ook niet bepaald de onbekende modellen . De BYD Ti7, Geely Starray EM-i, Lynk & Co 900, XPeng P7+ en Zeekr 8X strijden allemaal keihard mee om de prestigieuze titel.

Waar is Amerika gebleven?

Wat ook wel interessant is: de Amerikanen lijken er dit jaar niet zo'n zin in te hebben. Chevrolet heeft met de Aveo en Captiva wel kandidaten in de hoofdklasse, terwijl Buick met de Electra E7 ook gezellig aanwezig is. Maar verder is het Amerikaanse aandeel behoorlijk bescheiden.

De Europeanen en Japanners doen uiteraard wel nog volop mee. BMW staat in de lijst met (hoe kan het ook anders) de nieuwe i3, Mercedes-Benz met de elektrische C-Klasse en GLC, Mazda met de CX-5 en CX-6e en Volkswagen met de Atlas/Teramont Pro.

Om überhaupt mee te mogen doen, moet een auto minimaal 10.000 keer per jaar worden gebouwd, onder het luxeniveau blijven en tussen 1 januari 2026 en 19 maart 2027 in minimaal twee belangrijke markten op twee continenten te koop zijn. Een rare Chinese conceptcar die ergens in een fabriekshal staat te glimmen, kan dus niet even 1,2,3 mee doen.

En nu dan?

De 56 kandidaten zijn voor nu alleen nog maar het voorprogramma. De jury gaat de auto's de komende maanden uitgebreid aan de tand voelen. Op 5 januari 2027 wordt de lijst teruggebracht naar tien finalisten. De uiteindelijke World Car of the Year wordt op 24 maart 2027 bekendgemaakt. Spannend he!

Of één van die 27 Chinese kandidaten uiteindelijk met de titel naar huis gaat, kunnen we dus nog niet zeggen. Maar dat China kans maakt lijkt me duidelijk. En zo niet, dan nemen ze volgend jaar vast nog meer auto's mee.

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